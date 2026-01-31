युद्धविराम के बाद गाजा में इजरायल का सबसे बड़ा हमला, कम से कम 23 की मौत
युद्धविराम के दूसरे चरण को लेकर चर्चा के बीच ही इजरायल ने गाजा में बड़ा हमला किया है। शिवरों पर हुए हमलों में कम से कम 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है।
गाजा में युद्धविराम के दूसरे चरण को लेकर वार्ता और राफा बॉर्डर खोलने के फैसले के बीच ही इजरायल ने शनिवार को जमकर बमबारी की है। शनिवार तड़के इजराइल की ओर से किए गए हमलों में कम से कम 23 फलस्तीनियों की मौत हो गई। अस्पतालों के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अक्टूबर में संघर्ष रोकने के लिए हुए समझौते के बाद यह उन हमलों में से एक है, जिनमें सबसे अधिक मौतें हुई हैं।
शिविर को बनाया गया निशाना
नासिर और शिफा अस्पतालों के अधिकारियों ने बताया कि इन हमलों में गाजा सिटी के एक अपार्टमेंट और खान यूनिस में एक शिविर को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमलों में मारे गए लोगों में दो अलग-अलग परिवारों की दो महिलाएं और छह बच्चे शामिल हैं। शिफा अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि गाजा सिटी में हुए हमले में एक महिला, उसके तीन बच्चे और उनके एक रिश्तेदार की मौत हुई। वहीं, नासिर अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि शिविर पर हुए हमले से वहां आग लग गई जिसमें एक व्यक्ति, उसके तीन बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई।
गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 10 अक्टूबर से प्रभावी हुए संघर्षविराम के बाद से इजराइली हमलों में 500 से अधिक फलस्तीनियों की मौत हो गई है। चरमपंथी समूह हमास के नेतृत्व वाली सरकार का यह मंत्रालय मृतकों और घायलों का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और स्वतंत्र विशेषज्ञ आम तौर पर भरोसेमंद मानते हैं। इजराइल की सेना की ओर से इन हमलों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
बता दें कि एक दिन पहले ही इजरायल ने कहा है कि 1 फरवरी से गाजा और एजिप्ट के बीच राफा क्रॉसिंग को सीमित आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। यह क्रॉसिंग करीब दो साल से बंद थी। उधर गाजा से आखिरी बंधक का अवशेष मिलने के बाद इजरायल ने युद्धविराम को लेकर वार्ता शुरू करने को भी हरी झंडी दी है।
