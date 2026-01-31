Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Israel launches its biggest attack on Gaza since the ceasefire killing at least 23
युद्धविराम के बाद गाजा में इजरायल का सबसे बड़ा हमला, कम से कम 23 की मौत

युद्धविराम के बाद गाजा में इजरायल का सबसे बड़ा हमला, कम से कम 23 की मौत

संक्षेप:

युद्धविराम के दूसरे चरण को लेकर चर्चा के बीच ही इजरायल ने गाजा में बड़ा हमला किया है। शिवरों पर हुए हमलों में कम से कम 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 

Jan 31, 2026 04:35 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गाजा में युद्धविराम के दूसरे चरण को लेकर वार्ता और राफा बॉर्डर खोलने के फैसले के बीच ही इजरायल ने शनिवार को जमकर बमबारी की है। शनिवार तड़के इजराइल की ओर से किए गए हमलों में कम से कम 23 फलस्तीनियों की मौत हो गई। अस्पतालों के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अक्टूबर में संघर्ष रोकने के लिए हुए समझौते के बाद यह उन हमलों में से एक है, जिनमें सबसे अधिक मौतें हुई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शिविर को बनाया गया निशाना

नासिर और शिफा अस्पतालों के अधिकारियों ने बताया कि इन हमलों में गाजा सिटी के एक अपार्टमेंट और खान यूनिस में एक शिविर को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमलों में मारे गए लोगों में दो अलग-अलग परिवारों की दो महिलाएं और छह बच्चे शामिल हैं। शिफा अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि गाजा सिटी में हुए हमले में एक महिला, उसके तीन बच्चे और उनके एक रिश्तेदार की मौत हुई। वहीं, नासिर अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि शिविर पर हुए हमले से वहां आग लग गई जिसमें एक व्यक्ति, उसके तीन बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 10 अक्टूबर से प्रभावी हुए संघर्षविराम के बाद से इजराइली हमलों में 500 से अधिक फलस्तीनियों की मौत हो गई है। चरमपंथी समूह हमास के नेतृत्व वाली सरकार का यह मंत्रालय मृतकों और घायलों का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और स्वतंत्र विशेषज्ञ आम तौर पर भरोसेमंद मानते हैं। इजराइल की सेना की ओर से इन हमलों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

बता दें कि एक दिन पहले ही इजरायल ने कहा है कि 1 फरवरी से गाजा और एजिप्ट के बीच राफा क्रॉसिंग को सीमित आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। यह क्रॉसिंग करीब दो साल से बंद थी। उधर गाजा से आखिरी बंधक का अवशेष मिलने के बाद इजरायल ने युद्धविराम को लेकर वार्ता शुरू करने को भी हरी झंडी दी है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Israel Israel Palestine War 2023 Gaza Strip Hamas

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।