ट्रंप को नोबेल दिलाने के लिए वैश्विक अभियान चलाएगा इजरायल, नेतन्याहू बोले- बस मिलने की देर

Trump in Israel: ट्रंप को अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की घोषणा करते हुए ओहाना ने कहा कि वह अमेरिकी सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन और अन्य वैश्विक नेताओं के साथ मिलकर ट्रंप के लिए एक वैश्विक अभियान शुरू करेंगे।

Nobel Peace Prize: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान ने गाजा पट्टी में शांति ला दी है। उनकी इस योजना से खुश होकर इजरायली संसद में यह ऐलान किया गया है कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाने के लिए इजरायल वैश्विक स्तर पर अभियान चलाएगा। ट्रंप का नोबेल पुरस्कार के लिए प्रेम नया नहीं है, वह पिछले काफी समय से खुले आम इसे जीतने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, हालांकि इस बार उनकी जगह पर वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो को यह पुरस्कार मिला है।

इजरायली संसद में अपना संबोधन देने के लिए पहुंचे ट्रंप का स्वागत करते हुए वहां के सांसदों ने उन्हें शांति का राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया। इस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी घोषणा की कि ट्रंप को उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मध्य-पूर्व में शांति की पहल को आगे बढ़ाने के लिए इजरायल का सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। इतना ही नहीं उन्होंने ट्रंप के वैश्विक प्रभाव की तारीफ करते हुए उन्हें इजरायल का सच्चा दोस्त बताया।

नेतन्याहू ने कहा, "आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैंने देश के सर्वोच्च सम्मान, इजरायल पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए नामित किया है। जहां तक दूसरे पुरस्कार (नोबेल शांति पुरस्कार) की बात है तो आपको इसे प्राप्त करना बस समय की बात है।" उन्होंने कहा, "मैंने कई अमेरिकी राष्ट्रपति देखे हैं, लेकिन दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की तरह दुनिया को इतनी तेजी और निर्णायक रूप से आगे बढ़ाते नहीं देखा।"

ट्रंप को नोबेल दिलाने के लिए इजरायली संसद का समर्थन ट्रंप के नोबेल प्रेम को इजरायली संसद ने भी बखूबी समर्थन दिया। इजरायली संसद के अध्यक्ष अमीर ओहाना ने इस शांति समझौते के लिए ट्रंप की जमकर तारीफ की। नेसेट को संबोधित करते हुए ओहाना ने ट्रंप को शांति का राष्ट्रपति बताया, और कहा, "दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए आपसे ज्यादा काम करने वाला कोई नहीं है। कोई भी आपके आस-पास भी नहीं पहुंच पाया है।"

ओहाना के इस बयान पर इजरायली सांसदों ने खड़े होकर ट्रंप के सम्मान में तालियां बजाईं।