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युद्ध के बीच सेना पर भड़का इजरायल, पत्रकारों के साथ हिंसा मामले में पूरी बटालियन सस्पेंड

Mar 30, 2026 06:35 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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वेस्ट बैंक में इजरायली सेना द्वारा पत्रकारों के साथ की गई मारपीट के मामले में इजरायल ने ऐक्शन लिया है। सेना ने पूरी बटालियन को वेस्ट बैंक से हटाकर ट्रेनिंग पर भेज दिया है। सेना की तरफ से कहा गया कि ऐसी हरकत किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती।

युद्ध के बीच सेना पर भड़का इजरायल, पत्रकारों के साथ हिंसा मामले में पूरी बटालियन सस्पेंड

पश्चिम एशिया में कई मोर्चों पर लड़ रहे इजरायल ने अपनी सेना के ऊपर कड़ा ऐक्शन लिया है। वेस्ट बैंक में कुछ पत्रकारों के साथ हुई मारपीट के मामले में इजरायल ने पूरी रिजर्व बटालियन को सस्पेंड कर दिया है। वेस्ट बैंक में ऑपरेशनल गतिवधियों का हिस्सा बनी इस बटालियन को वहां से हटा दिया गया है। उन्हें अगले आदेश तक के लिए ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है।

इजरायली सेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि पत्रकारों के साथ घटना में शामिल यह बटालियन रिजर्व सेना का हिस्सा है। इसमें सैंकड़ों सैनिक शामिल थे। गौरतलब है कि इजरायली सेना द्वारा यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब सीएनएन के पत्रकारों से साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। इन पत्रकारों को हिरासत में भी ले लिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, सैनिकों ने फोटो जर्नलिस्ट सिरिल थियोफिलॉस को पकड़कर गला दबाया, उन्हें जमीन पर गिराया और उनका कैमरा भी नुकसान पहुंचाया। इजराइली सेना इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले की जांच सैन्य पुलिस द्वारा की जाएगी।

आईडीएफ ने रिजर्व बटालियन द्वारा की गई इस हरकत को गंभीर नैतिक और पेशेवर विफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार सेना के मूल आचरण के अनुरूप नहीं है।

इजरायली सेना प्रमुख इयॉल जमीर ने भी इस घटना पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "हथियारों का इस्तेमाल केवल मिशन को पूरा करने के लिए होता है। इसमें बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। हम अपने बलों से ऐसी घटनाओं की उम्मीद नहीं करते हैं और न ही ऐसी हरकतों को स्वीकार किया जाएगा।

आपको बता दें, इजरायल के ऊपर पत्रकारों की हत्या और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगता रहा है। हाल ही में लेबनान में भी इजरायली एयर स्ट्राइक में कुछ लेबनानी पत्रकारों की मौत हो गई थी। हालांकि, उनमें से एक पत्रकार को इजरायल ने हिज्बुल्लाह का सहयोगी करार दिया था। इसके अलावा बाकी पत्रकारों की मौत को कोलेट्रल डैमेज कहा गया।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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