Hindi Newsविदेश न्यूज़Israel Killed Hamas Top Commander
Israel Killed Hamas Top Commander : Gaza में Airstrike, Raed Saad के साथ कौन-कौन मारा गया?
संक्षेप:
इजराइली सेना (IDF) ने दावा किया है कि उसने शनिवार को गाजा सिटी में एक लक्षित हवाई हमले में हमास के वरिष्ठ कमांडर राएद साएद (Raed Saad या Raad Saad) को मार गिराया। यह हमला अक्टूबर 2025 में अमेरिकी मध्यस्थता से हुए युद्धविराम के बाद हमास के किसी सबसे उच्च पदस्थ नेता की हत्या है।
Dec 14, 2025 11:29 pm IST


