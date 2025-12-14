Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Israel Killed Hamas Top Commander
Israel Killed Hamas Top Commander : Gaza में Airstrike, Raed Saad के साथ कौन-कौन मारा गया?

Israel Killed Hamas Top Commander : Gaza में Airstrike, Raed Saad के साथ कौन-कौन मारा गया?

संक्षेप:

इजराइली सेना (IDF) ने दावा किया है कि उसने शनिवार को गाजा सिटी में एक लक्षित हवाई हमले में हमास के वरिष्ठ कमांडर राएद साएद (Raed Saad या Raad Saad) को मार गिराया। यह हमला अक्टूबर 2025 में अमेरिकी मध्यस्थता से हुए युद्धविराम के बाद हमास के किसी सबसे उच्च पदस्थ नेता की हत्या है।

Dec 14, 2025 11:29 pm ISTMayank Gaur लाइव हिन्दुस्तान
share
Mayank Gaur

लेखक के बारे में

Mayank Gaur
कुछ नया करने की इच्छा पत्रकारिता में खींच लाई । उत्तराखंड के चमोली जिले की खूबसूरत वादियों में घर है। अभी लाइव हिन्दुस्तान में वीडियो प्रोड्यूसर हूं । अंतराष्ट्रीय खबरों में ज्यादा रुचि है और अदालत से जुड़ी खबरों को भी बढ़िया समझाता हूं । और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।