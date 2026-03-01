खामेनेई, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख; इजरायल ने ईरान के दर्जनों बड़े अधिकारी मारे, देखें लिस्ट
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के संकेत मिल रहे हैं। नेतन्याहू ने टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में कहा कि हमलों में खामेनेई के परिसर को निशाना बनाया गया।
अमेरिका और इजरायल के अटैक में ईरान में कई बड़े नामों के मारे जाने के संकेत हैं। इनमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का नाम भी शामिल है। हालांकि, खामेनेई के मारे जाने की अब पुष्टि भी हो चुकी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब ईरानी मीडिया ने भी मौत की पुष्टि कर दी है।
मारे गए बड़े चेहरों की लिस्ट
यरुशलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल की तरफ से दर्जनों अधिकारियों का खात्मा किए जाने की खबर है। इनमें अली लारीजानी का नाम शामिल है, जो पिछले कुछ हफ्तों से देश चलाने के लिए खामेनेई के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। माना जा रहा है कि हमलों में लारीजानी की भी मौत हो गई है। उनके अलावा खामेनेई के एक दशक से ज्यादा पुराने सुरक्षा सहयोगी अली शामखानी की मौत भी हो चुकी है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल मोहम्मद पाकपुर के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद IRGC की खतरनाक कुद्स फोर्स की कमान संभालने वाले इस्माइल कानी की मौत की खबरें हैं। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि ईरान के सेना प्रमुख अब्दुलरहीम मौसावी की भी मौत हो गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नासिरजादेह, ईरान के दो शीर्ष परमाणु अधिकारी की भी मौत हुई है।
जमकर बहा खून
ईरान के सरकारी टीवी ने 'रेड क्रिसेंट' के हवाले से बताया कि इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान में 200 से अधिक लोग मारे गए। अमेरिकी सेना ने कहा कि 'सैकड़ों ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों' में अब तक कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ और मामूली नुकसान हुआ।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरानी पक्ष की ओर से किसी समझौते तक पहुंचने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। अमेरिका ने ईरान को हमेशा के लिए मुफ्त परमाणु ईंधन देने की पेशकश की थी। इसके बावजूद ईरान खुद यूरेनियम संवर्धन करने की क्षमता रखने पर अड़ा रहा, जिसे अमेरिका परमाणु हथियार बनाने की कोशिश मानता है। इसके अलावा ईरान ने तेहरान द्वारा समर्थित उग्रवादी समूहों के मुद्दे पर बातचीत से इनकार कर दिया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों पर बात करने से भी मना कर दिया था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
