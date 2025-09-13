Israel is Plotting to Attack Hamas Leaders in Cairo Egypt Said will See as Starting of War काहिरा में हमास नेताओं पर हमला करने की साजिश रच रहा इजरायल, मिस्र बोला- युद्ध मानेंगे, International Hindi News - Hindustan
काहिरा में हमास नेताओं पर हमला करने की साजिश रच रहा इजरायल, मिस्र बोला- युद्ध मानेंगे

काहिरा में हमास नेताओं पर हमला करने की साजिश रच रहा इजरायल, मिस्र बोला- युद्ध मानेंगे

खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि इजरायल कुछ समय से काहिरा में हमास नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा है, क्योंकि मिस्र पिछले दो वर्षों में शहर में संघर्ष विराम वार्ता के दौरान पहले ही एक प्रयास को विफल कर चुका है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, काहिराSat, 13 Sep 2025 08:08 PM
इजरायल के कतर पर हमास नेताओं पर किए गए हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। अब मिस्र ने दावा किया है कि इजरायल हमास नेताओं को काहिरा में निशाना बनाने की साचिश रच रहा है। मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट आई को बताया है कि अगर यह हमला होता है तो उसका बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। मिस्र के एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा सूत्र ने बताया, "खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि इजरायल कुछ समय से काहिरा में हमास नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा है, क्योंकि मिस्र पिछले दो वर्षों में शहर में संघर्ष विराम वार्ता के दौरान पहले ही एक प्रयास को विफल कर चुका है।"

हमले को युद्ध की घोषणा मानेंगे

इससे पहले, इजरायल ने मंगलवार को, कतर की राजधानी दोहा में स्थानीय समयानुसार शाम लगभग 4 बजे आवासीय बिल्डिंग्स पर लगभग 12 हवाई हमले किए थे, जिसकी कई देशों ने निंदा की। मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों का आगे मिस्र की धरती पर हमास नेताओं की हत्या के किसी भी प्रयास को मिस्र अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानेगा और उसी के अनुसार, इसे इजरायल द्वारा युद्ध की घोषणा माना जाएगा, जिसका हम जवाब देने में संकोच नहीं करेंगे।" हालांकि, यह आधिकारिक रूप से अब तक कभी नहीं कहा गया है कि हमास के नेताओं की मिस्र में मौजूदगी है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि कई लोग गाजा युद्ध से पहले से ही मिस्त्र में रह रहे हैं और उनकी पहचान, संख्या गुप्त रखे गए हैं।

'युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करे इजरायल'

मिस्र के अधिकारियों ने अपने इजरायल से लगातार कहा है कि वे गाजा से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करें। इसे अंतहीन युद्धों और बढ़ते तनाव में अब और न घसीटा जाए। हाल ही में सामने आया था कि फिलिस्तीनियों को अपने यहां से प्रवेश करने से रोकने के लिए मिस्त्र ने सख्ती कर दी है और बॉर्डर पर लगभग 40 हजार जवानों को तैनात किया है। गाजा युद्ध की शुरुआत अक्टूबर 2023 में हुई थी, जब हमास के नेतृत्व में आतंकियों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला कर 1,200 लोगों की हत्या कर दी थी और 251 लोगों को अगवा कर लिया था। इसके बाद से ही इजरायल ने गाजा में भयंकर मिसाइलें दागी हुई हैं। इजरायल का दावा है कि जब तक वह हमास के आतंकियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता, तब तक ऐसे ही हमले जारी रहेंगे।

