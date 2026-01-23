Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Israel is not comfortable with Pakistan presence in gaza Donald trum board of peace
Pakistan News: इजरायल को नहीं पसंद गाजा में पाकिस्तान की एंट्री, टेंशन भड़का सकता है ट्रंप का शांति बोर्ड

संक्षेप:

Pakistan News: मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन (MWM) के प्रमुख और सीनेट में नेता प्रतिपक्ष के नेता अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ट्रंप के शांति बोर्ड में शामिल होने के सरकार के फैसले की निंदा करते हुए इसे 'नैतिक रूप से गलत और अस्वीकार्य' करार दिया।

Jan 23, 2026 09:59 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
Pakistan News: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुल्क में ही विरोध के बावजूद गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गए। उन्होंने दावोस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने हस्ताक्षर किए। खास बात है कि इजरायल इस बात से खफा हो सकता है। इजरायल ने पहले ही साफ कर दिया था कि गाजा से जुड़े किसी भी फोर्स में पाकिस्तान की मौजूदगी को लेकर वह तैयार नहीं है।

पाकिस्तान को ट्रंप से बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, जिसे उसने स्वीकार कर लिया है। शरीफ ने दावोस में आयोजित कार्यक्रम में कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण के तहत इस बोर्ड की शुरुआत की है।

इजरायल था पाकिस्तान के गाजा में दखल के खिलाफ

एनडीटीवी से बातचीत में भारत में इजरायल के राजदूत रेवेन अजर ने कहा था कि किसी भी गाजा फोर्स में पाकिस्तान की भागीदारी से इजरायल असहज होगा।

9 जनवरी को प्रकाशित चैनल की रिपोर् के अनुसार, उन्होंने कहा था, 'अभी ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हम आगे बढ़ सकें। लेकिन इसके लिए हमें हमास को खत्म करना होगा। इसका और कोई रास्ता नहीं है।' उन्होंने कहा था कि कई देश पहले ही संकेत दे चुके हैं वे हमास से नहीं लड़ना चाहते। ऐसे में मौजूदा हालात में फोर्स का विचार बेकार हो जाता है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह गाजा में पाकिस्तानी सेना की भूमिका को लेकर सहज हैं, जो उन्होंने ना में जवाब दिया। अब चैनल से दावोस में बातचीत में इजरायल के मंत्री निर बरकात ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले किसी भी देश का गाजा में स्वागत नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘आतंकवाद का समर्थन करने वाले किसी भी देश को गाजा की धरती पर सैनिक नहीं उतारने देंगे। हम कतरी, तुर्क को स्वीकार इसलिए नहीं करते, क्योंकि वो गाजा में जिहादी संगठन के समर्थन हैं। हमें उनपर भरोसा नहीं है। हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि वे ट्रंप के नेतृत्व में बड़े संगठन का हिस्सा हैं।’

पाकिस्तान में भी विरोध

जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा, 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शांति बोर्ड में शामिल होने के पाकिस्तान सरकार के फैसले को स्वीकार नहीं करती है।' पार्टी ने एक बयान में कहा कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय महत्व के फैसले हमेशा पूरी पारदर्शिता और सभी प्रमुख राजनीतिक हितधारकों के साथ समावेशी परामर्श के साथ लिए जाने चाहिए।

