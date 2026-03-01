Hindustan Hindi News
Khamenei news LIVE: सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत, ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित

Ali Khamenei news LIVE: इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इजरायल ने खामेनेई और राष्ट्रपति पेजेशकियान को टारगेट करके अटैक किया था।

Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei

Ankit Ojha| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 01 Mar 2026 07:53 AM IST
Ali Khamenei news LIVE: ईरानी मीडिया ने भी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी है। ईरान की राजधानी में हमले के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जनता से सत्ता की बागडोर संभालने की अपील की थी। ट्रंप ने ''बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान'' शुरू होने की घोषणा करते हुए एक वीडियो के माध्यम से कहा, ''जब हम अपना काम पूरा कर लेंगे, तो अपनी सरकार पर कब्ज़ा कर लेना। वह आपकी होगी जिसकी बागडोर आप अपने हाथ में ले सकोगे।'

हमलों के बाद भड़के हुए ईरान ने भी पड़ोसी देशों में स्थित अमेरिकी एयरबेसों को निशाना बनाया। ये हमले ऐसे समय में हुए जब हाल के हफ्तों में तनाव काफी बढ़ गया था। अमेरिकी युद्धपोत क्षेत्र में तैनात किए जा चुके थे और ट्रंप ने कहा था कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए एक समझौता चाहते थे। यह उस समय हो रहा है जब देश के भीतर भी हालात चुनौतीपूर्ण हैं और राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है।

1 Mar 2026, 07:41:14 AM IST

Khamenei news LIVE: ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक

Khamenei news LIVE: अली खामेनेई की मौत की खबरो के बीच ईरान ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ईरान के रक्षा मंत्री समेत कई सीनियर कमांडर मारे गए हैं। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि अली खामेनेई की मौत के बाद अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा।

1 Mar 2026, 07:21:32 AM IST

Khamenei news LIVE: हूती विद्रोही भी हमले को तैयार

Khamenei news LIVE: यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने ईरान के समर्थन में समुद्री मार्गों और इजराइल पर मिसाइल एवं ड्रोन हमले फिर से शुरू करने का फैसला किया है। हूती विद्रोहियों के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने यह बात नाम उजागर न करने की शर्त पर कही क्योंकि हूती नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

कतर, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल में अमेरिकी दूतावासों या वाणिज्य दूतावासों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उन्होंने कर्मचारियों को अपने घरों में ही सुरक्षित रहने के लिए कहा है और सभी अमेरिकियों को ''अगले आदेश तक ऐसा ही करने'' की सलाह दी है।

1 Mar 2026, 07:19:24 AM IST

Khamenei news LIVE: ईरानी मीडिया ने भी की खामेनेई की मौत की पुष्टि

Khamenei news LIVE: इजरायल और अमेरिका के बाद अब ईरानी मीडिया ने भी अली खामेनेई की मौतकी पुष्टि कर दी है। इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के रक्षा मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी मारे गए हैं। वहीं 1979 से सत्ता के शीर्ष पर बैठे अली खामेनेई का भी खात्मा हो गया है।

israel iran war Donald Trump

