डोनाल्ड ट्रंप ले रहे जंगों को रुकवाने का क्रेडिट, इधर इजरायल गाजा में बढ़ा रहा 60 हजार सैनिक
इजरायल ने 60 हजार अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती गाजा में करने का फैसला लिया है। इसके लिए रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया है और गाजा फतेह का प्लान बन गया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजरायल काट्ज ने कहा कि गाजा पर जीत हासिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार गिना रहे हैं कि उन्होंने दुनिया में 6 युद्ध रुकवा दिए हैं। उनका कहना है कि वह जल्दी ही यूक्रेन और रूस के बीच की जंग भी बंद करा देंगे। वहीं इस बीच इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। कई प्रयासों के बाद भी हमास के साथ इजरायल का सीजफायर नहीं हो सका। वहीं इजरायल ने 60 हजार अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती गाजा में करने का फैसला लिया है। इसके लिए रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया है और गाजा फतेह का प्लान बन गया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजरायल काट्ज ने कहा कि गाजा पर जीत हासिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
गाजा में बीते दो सालों से चल रही भीषण जंग को रोकने के लिए मंथन चल रहा है। सीजफायर का प्रस्ताव फिलहाल इजरायल के पास भेजा गया है, जिस पर उसे फैसला लेना है। वहीं इजरायल इस पर जवाब देने की बजाय सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि वार्ता करने और जंग रुकने की स्थिति में इजरायल अपरहैंड चाहता है। इसलिए बड़ी संख्या में सैनिकों की पहले ही तैनाती कर रहा है। इजरायल ने अब जो नए 60 हजार सैनिक बुलाए हैं, उनकी तैनाती के साथ ही गाजा में सैन्य बल की संख्या दोगुनी हो जाएगी। इजरायल का कहना है कि किसी भी समझौते से पहले वह हमास को गाजा से उखाड़ फेंकना चाहता है।
यूरोप में इजरायल के मुख्य सहयोगियों का मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अब सीजफायर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू अड़े हुए हैं कि हमास के रहते हुए सीजफायर जैसा समझौता नहीं किया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन और रूस, अरमेनिया और अजरबैजान जैसे देशों के बीच सीजफायर कराने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी उनके इस प्लान से सहमत हैं। बता दें कि इजरायल और हमास के बीच सीजफायर का प्रस्ताव मिस्र और कतर की ओर से रखा गया है। दोनों देश शुरुआत से ही इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं। हमास का कहना है कि वह सीजफायर के लिए तैयार है, लेकिन इजरायल के जवाब का इंतजार है।
