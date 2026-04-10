ईरान में सीजफायर के बाद खौफ में इजरायल? IDF बोली- अब वहां और भी ज्यादा कट्टरपंथी...
ईरान में जारी जंग के बाद इजरायली सेना ने तेहरान में कट्टरपंथ को लेकर नई हिदायत दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली संसद में हुई एक बैठक में इजरायली सेना ने कहा कि ईरान में अब और भी ज्यादा कट्टरपंथी लोग सत्ता में हैं।
ईरान में अमेरिका और इजरायल का अभियान अब थमता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की धरती पर सीजफायर के प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है। ऐसे समय में इजरायली सेना ने नेताओं को चेताया है कि ईरान का नया नेतृत्व अब कहीं ज्यादा कट्टरपंथी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IDF ने बताया कि ईरान का नया नेतृत्व अब किसी इस्लामिक रिजीम के तहत नहीं बल्कि आईआरजीसी के तहत संचालित होता है।
टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान में सीजफायर की घोषणा के बाद इजरायली संसद के बंद कमरे में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में इजरायली सेना ने ईरान के बारे में कहा कि अब वहां की सत्ता पहले से कहीं ज्यादा कट्टरपंथी तरीके से शासन चलाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, यह संकेत मिलता है कि ईरान गार्ड्स पूर्ववर्ती राजनीतिक नेतृत्व की तुलना में कहीं अधिक वैचारिक कठोरता प्रदर्शित करते हैं।
इससे पहले भी सामने आई कई रिपोर्ट्स में मोजतबा खामेनेई को उनके पिता की तुलना में ज्यादा कट्टरपंथी बताया गया है। इसके अलावा अब जबकि, ईरान का दशकों पुराना डर (अमेरिकी हमला) खत्म हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में ईरान और भी ज्यादा तेज और गतिशीलता के साथ अपने ऐक्शन दिखा सकता है। अमेरिका की धरती उसकी पहुंच से बाहर है, लेकिन इजरायल उसकी पहुंच में है। ऐसे में ईरान अगर और भी ज्यादा कट्टरपंथी रास्ते पर बढ़ता है, तो यह इजरायल के लिए और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी।
बता दें, 28 फरवरी को ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका और इजरायल ने सत्ता परिवर्तन को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया था। पहले ही हमले में उन्होंने ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ा इजरायल और अमेरिका अपना उद्देश्य बदलते गए। युद्ध विराम के समय पर होर्मुज को खोलना और परमाणु हथियार ही इस युद्ध का उद्देश्य बचा। युद्ध की शुरुआत का लक्ष्य अमेरिका और इजरायल हासिल करने में नाकामयाब रहे। ईरान में अभी भी पुरानी सत्ता ही मौजूद है, और वह पहले से ज्यादा खतरनाक है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
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