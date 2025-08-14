Israel in discussions with South Sudan possibility of resettling Palestinians from the Gaza Strip फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालकर इस खतरनाक देश भेजेगा इजरायल? जारी है प्लानिंग, International Hindi News - Hindustan
Israel in discussions with South Sudan possibility of resettling Palestinians from the Gaza Strip

फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालकर इस खतरनाक देश भेजेगा इजरायल? जारी है प्लानिंग

यह प्रस्ताव गाजा में चल रहे संघर्ष और दक्षिण सूडान की अस्थिर स्थिति को देखते हुए जटिल और विवादास्पद है। फिलिस्तीनी इस बात से चिंतित हैं कि यह योजना उनकी मातृभूमि से स्थायी निष्कासन का कारण बन सकती है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, तेल अवीवThu, 14 Aug 2025 05:14 PM
फिलिस्तीनियों को गाजा से निकालकर इस खतरनाक देश भेजेगा इजरायल? जारी है प्लानिंग

हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच इजरायल एक बहुत बड़ी योजना पर काम कर रहा है जो नए संकट को जन्म दे सकती है। ऐसी खबरें हैं कि इजरायल गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को युद्धग्रस्त पूर्वी अफ्रीकी देश दक्षिण सूडान में बसाने की संभावना पर चर्चा कर रहा है। इसके लिए इजरायल ने सूडान के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह वार्ता कितनी आगे तक पहुंची है। यह जानकारी छह सूत्रों ने एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को दी है।

ताजा कदम इजरायल की उस व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत वह गाजा से बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन को प्रोत्साहित करना चाहता है। गाजा पिछले 22 महीनों से हमास के खिलाफ इजरायली सैन्य अभियान के कारण तबाह हो चुका है। हालांकि, इस बातचीत की प्रगति स्पष्ट नहीं है, लेकिन यदि यह योजना लागू होती है, तो यह गाजा के लोगों को एक युद्धग्रस्त और अकाल के खतरे वाले क्षेत्र से निकालकर दूसरे ऐसे ही क्षेत्र में भेजने के समान होगा, जिससे मानवाधिकार संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं।

इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस योजना को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण के अनुरूप बताया है, जिसमें गाजा की अधिकांश आबादी को "स्वैच्छिक प्रवास" के माध्यम से शिफ्ट करने की बात कही गई है। नेतन्याहू ने मंगलवार को इजरायली टीवी चैनल i24 को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मेरे विचार से युद्ध के नियमों के अनुसार, आबादी को जाने की अनुमति देना सही है, और फिर आप वहां बचे दुश्मन के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करते हैं।" हालांकि, उन्होंने दक्षिण सूडान का जिक्र नहीं किया।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय और फिलिस्तीनियों का विरोध

फिलिस्तीनियों, मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बड़े हिस्से ने इस प्रस्ताव को अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में खारिज किया है। उनका कहना है कि यह योजना जबरन निष्कासन का एक खाका है। फिलिस्तीनी इस बात से डरते हैं कि इजरायल उन्हें उनकी मातृभूमि का अभिन्न हिस्सा माने जाने वाले गाजा से स्थायी रूप से हटाने की कोशिश कर रहा है। उनका मानना है कि यह कदम गाजा को हड़पने और वहां यहूदी बस्तियों को फिर से स्थापित करने की अनुमति देगा, जैसा कि इजरायल सरकार के कुछ दक्षिणपंथी मंत्रियों ने मांग की है।

दक्षिण सूडान की स्थिति

दक्षिण सूडान 2011 में सूडान से स्वतंत्रता के बाद से लगभग आधा समय युद्ध में रहा है। यह इस समय एक राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति सल्वा कीर की सरकार ने उपराष्ट्रपति रीक माचार को नजरबंद कर दिया, जिससे युद्ध का खतरा फिर से बढ़ गया है। देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और यह अपनी 1.1 करोड़ आबादी को खिलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। ट्रंप प्रशासन द्वारा विदेशी सहायता में भारी कटौती के बाद यह चुनौती और बढ़ गई है।

दक्षिण सूडान का खंडन

बुधवार को दक्षिण सूडान के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि इजरायल के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "ये दावे निराधार हैं और दक्षिण सूडान सरकार की आधिकारिक स्थिति या नीति को नहीं दर्शाते।" यह बयान उस समय आया जब इजरायल की उप विदेश मंत्री शेरेन हास्केल ने दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर और विदेश मंत्री सेमाया कुम्बा से मुलाकात की।

मिस्र का विरोध

गाजा के साथ सीमा साझा करने वाले मिस्र ने इस योजना का कड़ा विरोध किया है। मिस्र के दो अधिकारियों ने एपी को बताया कि वे महीनों से इजरायल के उन प्रयासों के बारे में जानते हैं, जिनमें दक्षिण सूडान सहित अन्य देशों से फिलिस्तीनियों को स्वीकार करने की बात की जा रही है। मिस्र ने दक्षिण सूडान पर दबाव बनाया है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे, क्योंकि उसे डर है कि इससे उसके अपने क्षेत्र में शरणार्थियों की बाढ़ आ सकती है।

दक्षिण सूडान के लिए प्रोत्साहन

दक्षिण सूडान के लिए यह सौदा इजरायल के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का एक अवसर हो सकता है, जो मध्य पूर्व में एक प्रमुख सैन्य शक्ति बन गया है। इसके अलावा, यह ट्रंप प्रशासन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का भी एक रास्ता हो सकता है, जो पहले इस विचार को समर्थन दे चुका था, हालांकि हाल के महीनों में उसने इससे दूरी बना ली है। दक्षिण सूडान ने ट्रंप प्रशासन की सामूहिक निर्वासन नीति के तहत आठ व्यक्तियों को पहले ही स्वीकार किया है, जिसे संभवतः अमेरिका के साथ पक्ष हासिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

दक्षिण सूडान में फिलिस्तीनियों को बसाने की योजना कई चुनौतियों का सामना कर रही है। दक्षिण सूडान की स्वतंत्रता के लिए लंबे समय तक चले युद्ध में मुख्य रूप से ईसाई और एनिमिस्ट दक्षिण ने अरब और मुस्लिम बहुल उत्तरी सूडान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण, दक्षिण सूडान में फिलिस्तीनियों को स्वागत नहीं मिल सकता। दक्षिण सूडान के एक नागरिक समाज समूह के प्रमुख एडमंड याकानी ने कहा, "दक्षिण सूडान को लोगों के लिए डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए।" उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आने वाले लोगों की पहचान और उनकी रहने की अवधि स्पष्ट न होने पर तनाव बढ़ सकता है।

अन्य देशों के साथ भी बातचीत

इजरायल ने दक्षिण सूडान के अलावा अन्य अफ्रीकी देशों जैसे सूडान, सोमालिया और सोमालिया के अलगाववादी क्षेत्र सोमालिलैंड के साथ भी ऐसी ही बातचीत शुरू की थी, हालांकि उन चर्चाओं की स्थिति अज्ञात है। इसके अतिरिक्त, इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इजरायल इंडोनेशिया, युगांडा और लीबिया सहित पांच देशों के साथ भी इस तरह की बातचीत कर रहा है।

