गाजा को लेकर हमास का बड़ा ऐलान, ट्रंप की योजना लागू होते ही सरकार भंग करने को तैयार

हमास ने वादा किया है कि बोर्ड ऑफ पीस के गाजा का कंट्रोल संभालने के बाद वह सरकार भंग कर देगा। हालांकि समूह ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए यह नहीं बताया कि ऐसा कब होगा।

Jan 12, 2026 11:45 am IST
गाजा में हमास और इजरायल के बीच हुए शांति समझौते के महीनों बाद अब हमास ने गाजा को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। हमास ने रविवार को कहा है कि वह अमेरिका की मध्यस्थता में तय हुई शांति योजना के तहत फिलिस्तीनी निकाय के कार्यभार संभालने के बाद गाजा में अपनी मौजूदा सरकार भंग कर देगा। समूह ने इस दौरान यह नहीं बताया कि वह इस सरकार को जब तक भंग करेगा।

हमास के प्रवक्ता हाजेम कासेम ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर पोस्ट में शांति समिति के गठन की प्रक्रिया तेज करने का आह्वान किया। हालांकि हमास और उसके प्रतिद्वंद्वी फलस्तीनी प्राधिकरण ने निकाय के लिए अपने सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि वे सदस्य राजनीति से जुड़े नहीं होंगे। बता दें कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है।

वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय निकाय बोर्ड ऑफ पीस पिछले साल 10 अक्टूबर को हुए संघर्ष विराम के तहत सरकार गठन और दूसरे पहलुओं की देखरेख करेगा, जिसमें हमास को हथियार मुक्त बनाना और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती शामिल है। बोर्ड के सदस्यों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं।

इस बीच मिस्र के एक अधिकारी ने नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर कहा कि हमास शांति योजना के दूसरे चरण के तहत मिस्र, कतर और तुर्किये के अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। मिस्र के अधिकारी ने कहा कि समिति के गठन को अंतिम रूप देने के लिए हमास इस सप्ताह अन्य फिलिस्तीनी गुटों से भी मुलाकात करेगा। अधिकारी के अनुसार, हमास के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शीर्ष वार्ताकार खलील अल-हय्या करेंगे।

