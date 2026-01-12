गाजा को लेकर हमास का बड़ा ऐलान, ट्रंप की योजना लागू होते ही सरकार भंग करने को तैयार

संक्षेप: हमास ने वादा किया है कि बोर्ड ऑफ पीस के गाजा का कंट्रोल संभालने के बाद वह सरकार भंग कर देगा। हालांकि समूह ने रविवार को इसकी घोषणा करते हुए यह नहीं बताया कि ऐसा कब होगा।

गाजा में हमास और इजरायल के बीच हुए शांति समझौते के महीनों बाद अब हमास ने गाजा को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। हमास ने रविवार को कहा है कि वह अमेरिका की मध्यस्थता में तय हुई शांति योजना के तहत फिलिस्तीनी निकाय के कार्यभार संभालने के बाद गाजा में अपनी मौजूदा सरकार भंग कर देगा। समूह ने इस दौरान यह नहीं बताया कि वह इस सरकार को जब तक भंग करेगा।

हमास के प्रवक्ता हाजेम कासेम ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर पोस्ट में शांति समिति के गठन की प्रक्रिया तेज करने का आह्वान किया। हालांकि हमास और उसके प्रतिद्वंद्वी फलस्तीनी प्राधिकरण ने निकाय के लिए अपने सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि वे सदस्य राजनीति से जुड़े नहीं होंगे। बता दें कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है।

वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अंतरराष्ट्रीय निकाय बोर्ड ऑफ पीस पिछले साल 10 अक्टूबर को हुए संघर्ष विराम के तहत सरकार गठन और दूसरे पहलुओं की देखरेख करेगा, जिसमें हमास को हथियार मुक्त बनाना और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती शामिल है। बोर्ड के सदस्यों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं।