गाजा में इजरायल को बड़ी कामयाबी, 80 कमरों की सुरंग में मिले 9 साल से गायब सैनिक के अवशेष
गाजा में 2014 में एक ऑपरेशन के दौरान हमास की कैद में गए इजरायली सैनिक के अवशेष मिल गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक गोल्डीन को 2014 में गाजा पट्टी में एक हमले के दौरान हमास ने कैद कर लिया था। IDF जुलाई के बाद से लगातार गोल्डीन के शव को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चला रही थी।
इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी में अपने अभियान को जारी रखे हुए है। ऐसे ही एक अभियान के दौरान उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेना ने गाजा पट्टी की घनी आबादी वाले शहर के नीचे एक बड़ा सुरंग नेटवर्क खोज निकाला है। इसी सुरंग के अंदर उन्हें 2014 से गायब एक सैनिक के अवशेष भी मिले हैं। इजरायली सेना ने इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि अवशेषों की जांच करने पर इस बात की पुष्टि हुई है कि यह अवशेष लेफ्टिनेंच हदार गोल्डिन के ही हैं। उन्हें यहीं पर रखा गया था।
सोशल मीडिया साइट पर एक्टिव इजरायली सेना ने इस सुरंग का वीडियो भी साझा किया। सेना के मुताबिक यह सुरंग रफा की घनी आबादी के नीचे से निकलते हुए संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी के परिसर, मस्जिदों, क्लीनिकों और किंडरगार्टन के नीचे से भी जाती है। आईडीए के मुताबिक इस सुरंग की लंबाई करीब 7 किलोमीटर है। यह 25 मीटर गहरी है। अभी तक इसमें 80 कमरों की जानकारी मिली है।
गाजा में लगातार ऑपरेशन चला रही इजरायली सेना ने अपने सैनिक लेफ्टिनेंट गोल्डिन को ढूंढ़ने के लिए पहले भी कई ऑपरेशन चलाए थे। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। गोल्डीन को 2014 में गाजा पट्टी में एक हमले के दौरान हमास ने कैद कर लिया था। इजरायली सेना के मुताबिक जुलाई के बाद से वह लगातार गोल्डीन के शव को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। यह अभियान भी उसी क्रम का हिस्सा था। इसका उद्देश्य गोल्डीन के शव को वापस इजरायल लाना था। एक अलग से किए पोस्ट में सेना ने कहा कि इस गुफा से आतंकी अल-हम्स को भी गिरफ्तार किया गया है। यह गोल्डिन की हत्या में शामिल था।
गाजा में क्या हाल?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा करवाए गए सीजफायर के बाद भी गाजा में मौत का सिलसिला थमा नहीं है। गुरुवार को इजरायली सेना की तरफ से किए गए हवाई हमले में खान यूनिस में 5 लोगों की मौत हो गई है। गौरतलब है कि यह हवाई हमले ऐसे समय में हुए हैं, जब पिछले 6 हफ्तों से दोनों पक्षों की तरफ से लागू किया गया युद्धविराम नाजुक हालात का सामना कर रहा है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं।
