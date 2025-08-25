israel gaza ceasefire deal latest updare IDF chief urges Netanyahu to accept hostage swap हमास के साथ समझौता करेगा इजरायल? IDF चीफ ने पीएम नेतन्याहू को दी अहम सलाह, आगे क्या होगा?, International Hindi News - Hindustan
हमास के साथ समझौता करेगा इजरायल? IDF चीफ ने पीएम नेतन्याहू को दी अहम सलाह, आगे क्या होगा?

इजरायल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आइक जमीर ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अनुरोध किया है कि वे हमास के साथ बंधकों की अदला-बदली के समझौते को स्वीकार करें।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 01:18 PM
गाजा और इजरायल के बीच युद्ध को शुरू हुए दो साल होने वाले हैं, और अभी भी शांति समझौता कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गाजा में अकाल और भुखमरी की स्थिति है। इस बीच, इजरायली सेना की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आइक जमीर ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अनुरोध किया है कि वे हमास के साथ बंधकों की अदला-बदली के समझौते को स्वीकार करें।

डील को स्वीकार करना चाहिए

इजरायली सेना (आईडीएफ) के प्रमुख ने हाइफा नौसेना बेस के दौरे के दौरान खुलासा किया कि नेतन्याहू के सामने बंधकों की अदला-बदली का एक समझौता मौजूद है। जनरल जमीर ने कहा कि मेज पर एक (बंधक) डील है, और हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना ने इस तरह के समझौते के लिए परिस्थितियां तैयार की है, लेकिन अंतिम फैसला अब प्रधानमंत्री के हाथ में है। जमीर ने यह भी कहा कि उनका रुख इजरायल की जनता की इच्छा के अनुरूप है, जो चाहती है कि एक व्यापक समझौता हो, जिसमें 50 बंधकों को वापस लाया जाए और युद्ध समाप्त हो।

हमास के पास कितने इजरायली बंधक?

अनादोलु एजेंसी के अनुसार, इजरायल का अनुमान है कि हमास ने लगभग 50 बंधकों को अपने पास रखा है, जिनमें से 20 के जीवित होने की संभावना है। वहीं, इजरायल ने 10,800 से अधिक फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है। मानवाधिकार समूहों ने जेलों में उनकी यातना और चिकित्सा उपेक्षा के आरोप लगाए हैं।

शनिवार और रविवार को गाजा में भारी हमले

पिछले शुक्रवार को इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भारी बमबारी और निवासियों के विस्थापन का वादा करते हुए गाजा शहर पर कब्जे की सैन्य योजनाओं को मंजूरी दी थी। टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल की वायु और जमीनी सेनाओं ने शनिवार रात और रविवार को गाजा शहर के पूर्वी और उत्तरी बाहरी इलाकों में भारी हमले किए, जिनमें इमारतें और घर नष्ट हो गए। सेना को उत्तर की ओर भेजा गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, जितून और शेजिया में रात भर विस्फोटों की खबरें आईं। टैंकों ने सबरा इलाके में घरों और सड़कों को निशाना बनाया, जबकि गाजा शहर के उत्तर में जबालिया कस्बे में कई इमारतें नष्ट हुईं। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने घोषणा की कि 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड हाल ही में जबालिया लौटी है, जहां वे गिवती इन्फैंट्री ब्रिगेड के साथ शामिल हुए हैं। 162वीं डिवीजन के तहत काम कर रही इन दोनों ब्रिगेडों को आतंकवादियों का सफाया करने और हमास नेटवर्क को नष्ट करने का जिम्मा सौंपा गया है।

अब तक 62700 फिलिस्तीनी मारे गए

गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले में 1,219 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे। दूसरी ओर, हमास द्वारा संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इजरायल के जवाबी हमलों में कम से कम 62,700 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें अधिकांश नागरिक हैं।

आईसीसी का वारंट

गौरतलब है कि पिछले साल अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने गाजा में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

