इजरायल ने पहले जारी की वॉर्निंग फिर नेस्तनाबूद कर दिए लेबनान के चार गांव

संक्षेप: इजरायल ने इस साल लेबनान में एक बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना ने पहले ही बड़े इलाके को खाली करने की वॉर्निंग दे दी थी। इसके बाद चार गांवों को निशाना बनाया गया।

इजरायली सेना ने लेबनान में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक इजरायल ने हमास और हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई जगहों पर हवाई हमले किए हैं। वहीं इस साल पहली बार इजरायल ने वॉर्निंग देने के बाद हमले किए हैं। एएफपी के मुताबिक इजरायल की वॉर्निंग के बाद कई गांव खाली हो गए। इसके बाद ड्रोन से हमले शुरू हो गए।

लेबनान की मीडिया का कहना है कि कम से कम चार गांवों को बुरी तरह तबाह कर दिया गया है। इजरायल की सेना ने अपने बयान में कहा था कि उसने लेबनान में हमास और हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। बता दें कि इजरायल और लेबनान के बीच लंबे समय से युद्धविराम होने के बाद भी हमले होते रहते हैं। रविवार को इजरायली हमले में लेबनान में दो लोगों की मौत हो गई थ।

इसी तरह नवंबर में इजरायल ने लेबनान में बमबारी की थी जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए थे। इजरायल हर बार यही कहता है कि वह हमास और हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हमले करता है। इसी तरह गाजा में भी युद्धविराम की घोषणा के बाद भी इजरायल ने कई बार हमले किए हैं। इजरायल का कहना है कि हमास को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। ऐसे में उसे जैसे ही हमास के लड़ाकों के बारे में कोई जानकारी मिलती है वह बमबारी कर देता है।

सूत्रों ने बताया कि 15 वर्षीय अला अल-दीन अशरफ खान यूनिस के दक्षिण में जोरात अल-लुत इलाके में इजरायली गोलीबारी में मारे गया। उन्होंने आगे बताया कि फादी सलाह राफा के उत्तर-पश्चिम में इजरायली गोलीबारी में मारे गए और उनके शव को खान यूनिस के नासिर अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इजरायली ड्रोन ने उस क्षेत्र पर गोलीबारी की, जहां से इजरायली सेना युद्धविराम समझौते के तहत पीछे हट गई थी, जिससे सलाह की मौत हो गई।