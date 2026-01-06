Hindustan Hindi News
Israel first issued a warning then destroyed four Lebanese villages
इजरायल ने पहले जारी की वॉर्निंग फिर नेस्तनाबूद कर दिए लेबनान के चार गांव

संक्षेप:

इजरायल ने इस साल लेबनान में एक बड़ा हमला किया है। इजरायली सेना ने पहले ही बड़े इलाके को खाली करने की वॉर्निंग दे दी थी। इसके बाद चार गांवों को निशाना बनाया गया। 

Jan 06, 2026 12:35 am IST
इजरायली सेना ने लेबनान में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक इजरायल ने हमास और हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई जगहों पर हवाई हमले किए हैं। वहीं इस साल पहली बार इजरायल ने वॉर्निंग देने के बाद हमले किए हैं। एएफपी के मुताबिक इजरायल की वॉर्निंग के बाद कई गांव खाली हो गए। इसके बाद ड्रोन से हमले शुरू हो गए।

लेबनान की मीडिया का कहना है कि कम से कम चार गांवों को बुरी तरह तबाह कर दिया गया है। इजरायल की सेना ने अपने बयान में कहा था कि उसने लेबनान में हमास और हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। बता दें कि इजरायल और लेबनान के बीच लंबे समय से युद्धविराम होने के बाद भी हमले होते रहते हैं। रविवार को इजरायली हमले में लेबनान में दो लोगों की मौत हो गई थ।

इसी तरह नवंबर में इजरायल ने लेबनान में बमबारी की थी जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए थे। इजरायल हर बार यही कहता है कि वह हमास और हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए हमले करता है। इसी तरह गाजा में भी युद्धविराम की घोषणा के बाद भी इजरायल ने कई बार हमले किए हैं। इजरायल का कहना है कि हमास को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। ऐसे में उसे जैसे ही हमास के लड़ाकों के बारे में कोई जानकारी मिलती है वह बमबारी कर देता है।

सूत्रों ने बताया कि 15 वर्षीय अला अल-दीन अशरफ खान यूनिस के दक्षिण में जोरात अल-लुत इलाके में इजरायली गोलीबारी में मारे गया। उन्होंने आगे बताया कि फादी सलाह राफा के उत्तर-पश्चिम में इजरायली गोलीबारी में मारे गए और उनके शव को खान यूनिस के नासिर अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इजरायली ड्रोन ने उस क्षेत्र पर गोलीबारी की, जहां से इजरायली सेना युद्धविराम समझौते के तहत पीछे हट गई थी, जिससे सलाह की मौत हो गई।

इससे पहले राफा तट पर मछली पकड़ते समय इजरायली नौसेना बलों द्वारा चलाई गई गोली से 32 वर्षीय मछुआरे अब्दुल रहमान अल-कान की मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि गोली उनके सिर में लगी और उनके शव को नासिर अस्पताल ले जाया गया।

अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
