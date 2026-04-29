इजरायल ने लिया इंतकाम, हमास के इंटेलिजेंस चीफ शंबारी को मार गिराया; 7 अक्टूबर हमले की रची थी साजिश
7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया था। इस हमले में करीब 1,200 लोग मारे गए थे, जिसके बाद इजरायल ने गाजा में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था।
इजरायल ने 7 अक्टूबर 2023 को अपने ऊपर हए हमले का इंतकाम ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने हमास के सैन्य इंटेलिजेंस चीफ को मार गिराया है। इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने बुधवार को बताया कि इयाद अहमद अब्द अल-रहमान शंबारी हमास की मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का हेड था और एक हमले में वह मारा गया है। बता दें कि अल-रहमान शंबारी वही शख्स है जिसे 7 अक्टूबर के हमले का सबसे बड़ा साजिशकर्ता बताया जाता है।
इससे पहले फिलिस्तीनी सूत्रों ने भी शंबारी के मारे जाने की पुष्टि की थी। सूत्रों ने मंगलवार को गाजा पट्टी पर हुए इजरायली हमलों में पांच लोगों के मारे जाने की जानकारी दी थी। इनमें हमास के एक कमांडर और एक नौ साल के बच्चे की मौत कही गई थी। खबर है कि शंबारी के साथ उसका बेटा भी मारा गया है।
गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर बड़ा हमला कर दिया था। हमास ने इजरायल के कई बड़े शहरों पर सुनियोजित तरीके से हमला किया था। इसमें करीब 1200 इजरायलियों की मौत हो गई थी। वहीं हमास ने 200 से ज्यादा लोगों को बंदी भी बना लिया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा पट्टी में बड़ा हमला कर दिया और करीब दो साल चली जंग में हजारों फिलिस्तीनी मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
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