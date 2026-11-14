यूज एंड थ्रो; आइजेनकोट के साथ खेला करने की तैयारी में नेतन्याहू, धार्मिक नेताओं को दे रहे चेतावनी

Netanyahu israel: इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू लगातार सरकार को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। वह साथ छोड़ने वाले हारेडी पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। वह इन नेताओं को आइजेनकोट को लेकर चेतावनी दे रहे हैं कि वह उन्हें उपयोग करके छोड़ देंगे।

Netanyahu israel: इजरायल की राजनीति इस समय दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है। एक तरफ नेतन्याहू हैं, जो अपनी सत्ता को बचाने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ गादी आइजेनकोट हैं, जो पहली बार प्रधानमंत्री पद का स्वाद चखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यरुशलेम की राजनीति इन्हीं दो चेहरों के आसपास घूम रही है। बहुमत से दूर नेतन्याहू को बड़ा झटका उस वक्त लगा था, जब हारेडी (धार्मिक नेता) पार्टी ने उनके गठबंधन से खुद को किनारे कर लिया था। वह इस समय आइजेनकोट के साथ जाने की तैयारी में दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, नेतन्याहू अब इन हारेडी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर उन्हें आइजेनकोट के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं।

द यरुशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू स्वयं इस पार्टी के नेताओं और रब्बियों से मुलाकात कर रहे हैं। इतना ही नहीं वह लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर हारेडी पार्टी आइजेनकोट के साथ भी जाती है, तब भी आइजेनकोट सरकार उनका इस्तेमाल करके उन्हें किनारे कर देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेतन्याहू और हारेडी पार्टियों के करीबी एक सूत्र ने बताया कि नेतन्याहू लगातार इन नेताओं से संपर्क कर रहे हैं।

अरब पार्टियो की तरफ झुकेंगे आइजेनकोट- नेतन्याहू इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कहना है कि आइजेनकोट अरब पार्टियों की तुलना में भले ही इन हारेडी पार्टियों पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। लेकिन एक बार बजट पास होने के बाद वह अरब पार्टियों की तरफ झुक सकते हैं। ऐसे में हारेडी पार्टियों के पास सत्ता में रहने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालांकि, नेतन्याहू के इस सवाल का हारेडी पार्टियों के पास नेतन्याहू कि इस चेतावनी का एक ही जवाब है कि क्या नेतन्याहू किसी दूसरे गठबंधन को सत्ता में लाने की ताकत रखते हैं? एक ऐसी व्यवस्था जिसके बाद इजरायल को दोबारा चुनाव में न जाना पड़े?

बता दें, हारेडी पार्टी यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म ने नेतन्याहू को समर्थन देने से इनकार कर दिया था। यह पार्टी साल 2009 से नेतन्याहू को अपना समर्थन दिए हुए है। अब इस पार्टी के आइजेनकोट के साथ जाने की संभावना है। हालांकि, आइजेनकोट चुनाव से पहले अरब पार्टियों और अतिदक्षिणपंथी हारेडी पार्टियों का समर्थन लेने से इनकार कर दिया था।

नेतन्याहू से क्यों नाराज हैं हारेडी पार्टियां, आइजेनकोट पर क्यों नहीं भरोसा हारेडी पार्टियों का मुख्य मुद्दा इजरायल की अनिवार्य सैनिक ट्रेनिंग व्यवस्था का बहिष्कार है। इन पार्टियों का कहना है कि हारेडी छात्रों (येशिवा छात्रों) को इजरायली सेना की अनिवार्य सेवा से छूट दी जाए। वह नेतन्याहू के पीछे इसी मुद्दे को लेकर लगे हुए थे। हालांकि नेतन्याहू ने इस मामले पर कोई ज्यादा काम नहीं किया। ऐसे में इस चुनाव के बाद पार्टी ने नाराज होकर नेतन्याहू का साथ छोड़ दिया।

भले ही पार्टी ने इस मुद्दे पर नेतन्याहू का साथ छोड़ दिया है। लेकिन उन्हें इस मामले में आइजेनकोट से ज्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि आइजेनकोट पहले ही इस बात के विरोध में हैं। लेकिन दबाव की राजनीति को लेकर हारेडी पार्टियों को उम्मीद है कि वह इस फैसले पर कोई बड़ा बदलाव करवा सकते हैं।

नेतन्याहू कि लिकुड पार्टी ने हारेडी नेताओं को इस तर्क को लेकर भी सतर्क किया है। उन्होंने कहा कि आइजेनकोट शुरुआत में इस बात पर सहमत होकर उनका बहुमत हासिल कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब इसे लागू करने की बारी आएगी, तो वह अरब पार्टियों के साथ जा सकते हैं। नेतन्याहू की पार्टी के मुताबिक आइजेनकोट इस मामले को साफ कर चुके हैं। ऐसे में हारेडी पार्टियों के दबाव का भी ज्यादा असर नहीं होगा।