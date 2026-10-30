इजरायल चुनाव में वोट चोरी और विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों से सियासी विवाद बढ़ गया है। नेतन्याहू ने अरब नेतृत्व वाली पार्टियों पर सवाल उठाए हैं। शिन बेट जांच करेगा। शुरुआती नतीजों में किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। जानें सरकार गठन का पूरा गणित।

इजरायल चुनाव में वोट चोरी का आरोप, नेतन्याहू के दावे से मचा सियासी तूफान(तस्वीर- Bloomberg)

Israel Election Results: इजरायल में चुनाव के बाद वोट चोरी के आरोपों ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू परेशान दिख रहे हैं क्योंकि उनके गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। उन्होंने अरब नेतृत्व वाली मुस्लिम पार्टियों पर विदेशी फंडिंग और मतदाताओं को रिश्वत देकर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में अब तक सार्वजनिक रूप से कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय चुनाव समिति के प्रमुख न्यायमूर्ति नोआम सोलबर्ग ने इजरायल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट को विदेशी हस्तक्षेप की आशंकाओं की जांच करने को कहा है।

इस विवाद के बीच चुनाव के शुरुआती अनुमानों ने सरकार गठन की तस्वीर को भी उलझा दिया है। नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि विपक्षी गठबंधन 48 और अरब नेतृत्व वाली पार्टियां 19 सीटें जीत रही हैं। इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत है। ऐसे में किसी भी खेमे को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। चुनाव के अंतिम नतीजे 4 नवंबर तक आने की उम्मीद है।

क्या है इजरायल चुनाव में वोट चोरी का विवाद? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने अरब नेतृत्व वाली पार्टियों पर चुनाव में धांधली करने के आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि चुनाव के दौरान रिश्वतखोरी, धमकी, हिंसा, फर्जी दस्तावेजों और एक से अधिक बार मतदान जैसी गतिविधियां हुईं।

लिकुड ने इन आरोपों की जांच पुलिस, शिन बेट और केंद्रीय चुनाव समिति से कराने की मांग की है। हालांकि, अभी तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने भी बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली के किसी सुनियोजित मामले के समर्थन में सार्वजनिक सबूत पेश नहीं किए हैं।

नेतन्याहू ने क्यों कहा ‘राअमगेट’? नेतन्याहू ने चुनाव में कथित गड़बड़ियों को बड़ा राजनीतिक संकट बताते हुए इसे ‘भूकंप’ करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों ने अरब नेतृत्व वाली पार्टियों राअम और जॉइंट लिस्ट के पक्ष में चुनाव परिणाम प्रभावित करने की कोशिश की। नेतन्याहू के मुताबिक, कथित विदेशी हस्तक्षेप का उद्देश्य इजरायल में दक्षिणपंथी शासन को कमजोर करना और देश की सुरक्षा नीतियों को प्रभावित करना था।

विदेशी फंडिंग के आरोपों में कतर और तुर्किये का नाम क्यों आया? हिब्रू भाषा के मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक, लिकुड को संदेह है कि कतर और तुर्किये उन संगठनों को धन मुहैया कराने के संभावित स्रोत हो सकते हैं, जिन्होंने अरब मतदाताओं को मतदान के लिए जुटाने में भूमिका निभाई।

हालांकि, केंद्रीय चुनाव समिति के प्रमुख न्यायमूर्ति नोआम सोलबर्ग ने शिन बेट को भेजे पत्र में किसी देश का नाम नहीं लिया। पत्र में विदेशी हस्तक्षेप साबित करने वाले विस्तृत तथ्य भी नहीं दिए गए हैं।

सोलबर्ग ने कहा कि वह आरोपों की वास्तविकता की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी गहन जांच जरूरी है। इसी के बाद विदेशी हस्तक्षेप की आशंकाओं की जांच का मामला आगे बढ़ा।

चुनावी धांधली के आरोपों पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? इजरायल पुलिस ने चुनाव की निष्पक्षता से जुड़ी शिकायतों की जांच करने का भरोसा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, चुनाव के दिन दक्षिणी इजरायल में मतदाताओं को रिश्वत देने के संदेह में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जांच के सिलसिले में चार अन्य पुरुषों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

हालांकि, इन गिरफ्तारियों से चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली होने के आरोप अपने आप साबित नहीं हो जाते। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने क्या जवाब दिया? अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने नेतन्याहू और उनकी पार्टी के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि लिकुड अरब मतदाताओं की लोकतांत्रिक भागीदारी और चुनावी सफलता को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।

जॉइंट लिस्ट के नेता अहमद तिबी ने भी धांधली के आरोपों को खारिज किया। अन्य अरब नेताओं ने इन आरोपों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर करने और इजरायल के फलस्तीनी नागरिकों को राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेलने की कोशिश बताया।

सरकार बनाने में अरब पार्टियों की भूमिका क्यों अहम? इजरायल के चुनावी समीकरण में राअम और जॉइंट लिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, दोनों दलों को मिलाकर 19 सीटें मिलने का अनुमान है। खबर के अनुसार, शुरुआती अनुमानों में यह एक अभूतपूर्व नतीजा है।

विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले खेमे को इन पार्टियों का समर्थन मिल जाता है, तो वह सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों के आंकड़े तक पहुंच सकता है। इसके लिए अरब पार्टियों का सरकार में शामिल होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उनके समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।

हालांकि, अरब पार्टियों को गठबंधन में शामिल करने या उनसे समर्थन लेने के सवाल पर राजनीतिक मतभेद सरकार गठन की राह में बड़ी बाधा बने हुए हैं।

नेतन्याहू अरब पार्टियों से दूरी बनाने पर क्यों जोर दे रहे हैं? नेतन्याहू ने जायोनी पार्टियों से राअम और जॉइंट लिस्ट के साथ किसी भी तरह के सहयोग से बचने की अपील की है। उनका तर्क है कि अरब पार्टियों के साथ ऐसा राजनीतिक समझौता इजरायल की सुरक्षा और देश की भावी राजनीतिक दिशा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

वहीं, उनके विरोधियों का आरोप है कि नेतन्याहू इन दावों के जरिए वैकल्पिक सरकार बनने की संभावनाओं को कमजोर करना चाहते हैं। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने इससे भी आगे बढ़ते हुए कहा है कि कानूनी आधार होने पर अरब पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

गादी आइजेनकोट ने जांच को लेकर क्या कहा? विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट ने चुनाव की निष्पक्षता से जुड़ी आशंकाओं की पूरी जांच करने की जरूरत पर जोर दिया है। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि राजनीतिक दलों को इस जांच का इस्तेमाल नई संसद के शपथ ग्रहण के समय को प्रभावित करने के लिए नहीं करना चाहिए।

आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे और अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के पास मिलकर वैकल्पिक सरकार को समर्थन देने के लिए पर्याप्त अनुमानित सीटें हो सकती हैं। लेकिन अरब पार्टियों के साथ गठबंधन को लेकर मतभेद अब भी एक बड़ी चुनौती हैं।

आगे क्या हो सकता है? इजरायल की केंद्रीय चुनाव समिति को 4 नवंबर तक चुनाव के अंतिम नतीजे जारी करने की उम्मीद है। इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। वह ऐसे उम्मीदवार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, जिसके पास संसद में बहुमत हासिल करने की व्यावहारिक संभावना होगी।

आगे की प्रक्रिया में तीन प्रमुख घटनाक्रम अहम होंगे: चुनाव के अंतिम नतीजे: 4 नवंबर तक स्पष्ट हो सकता है कि किस दल और गठबंधन को कितनी सीटें मिली हैं।

सरकार गठन की कोशिशें: राष्ट्रपति राजनीतिक दलों से परामर्श के बाद बहुमत जुटाने में सक्षम उम्मीदवार को सरकार बनाने के लिए कहेंगे।

विदेशी हस्तक्षेप की जांच: चुनाव समिति के प्रमुख के अनुरोध के एक सप्ताह के भीतर शिन बेट से जांच के निष्कर्ष आने की उम्मीद है।