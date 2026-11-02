सत्ता की चाह जो ना कराए! अब धुर विरोधी आइजनकोट के साथ गठबंधन करेंगे नेतन्याहू?

शुक्रवार तड़के जारी नतीजों के मुताबिक चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीट मिलीं हैं। वहीं मुख्य विपक्षी गठबंधन को 48 सीट मिल गई। अब बची अरब-नेतृत्व वाली पार्टियां ने 19 सीट हासिल की है। बहुमत का आंकड़ा 61 सीटों का है।

इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजों में किसी भी पार्टी को जीत नहीं मिली। एक तरफ मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी बहुमत से दूर रह गई और ना ही विपक्षी गठबंधन सरकारें बनाने लायक सीटें जीत पाई। ऐसे में सरकार बनाने के लिए दांवपेच लगाने की शुरुआत हो चुकी है। गठबंधन और सरकार में समर्थन को लेकर सभी पार्टियों के बीच बातचीत जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सत्ता बरकरार रखने के लिए नेतन्याहू अपने धुर विरोधी गादी आइजनकोट के साथ गठबंधन कर सकते हैं।

इजरायली मीडिया 'i24 न्यूज’ की एक रिपोर्ट ने इस पर चौंकाने वाले दावे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू याशर पार्टी के नेता गादी आइजनकोट के साथ गठबंधन सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब नेतन्याहू की पार्टी सार्वजनिक रूप से इस तरह योजनाओं से इनकार कर चुकी है। हालांकि अब लिकुड पार्टी के कुछ करीबी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री अपने सभी विकल्प खुले रख रहे हैं और हर संभव विकल्प की जांच कर रहे हैं।

सत्ता से बेदखल होने का डर सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू को डर है कि आइजनकोट सत्ता से उन्हें बेदखल करने के लिए अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों और अति-रूढ़िवादी गुटों के साथ हाथ मिला सकते हैं। बता दें कि 120 सदस्यों वाली 'नेसेट’ यानी इजराइली संसद में बहुमत के लिए 61 का आंकड़ा चाहिए। लेकिन हालिया चुनाव में कोई भी दल यहां तक नहीं पहुंच पाया। नेतन्याहू के सहयोगी दलों के गुट को 120 में से सिर्फ 53 सीटें मिली हैं। वहीं आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को 48 सीटें मिली हैं, जबकि अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों ने 19 सीटों पर जीत हासिल की है।

आइजनकोट बना पाएंगे गठबंधन की सरकार? अब एक विकल्प यह है कि विपक्षी और अरब-नेतृत्व वाली पार्टियां मिलकर सरकार बनाने के आंकड़े को छू सकती हैं। हालांकि अभी इस तरह के किसी गठबंधन पर बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। इसमें कई रुकावटें हैं। बीते रविवार को दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने आइजनकोट के घर के बाहर प्रदर्शन कर अरब पार्टियों के साथ गठबंधन का विरोध किया है। इससे पहले नेतन्याहू की पार्टी ने आइजनकोट के अरब पार्टियों से हाथ मिलाने को 'देशद्रोह' के समान बता दिया है।