बेंजामिन नेतन्याहू हार गए तो क्या रुक जाएगा ईरान युद्ध? इजरायल में आज होगा बड़ा फैसला
इजरायल में मंगलवार को आम चुनाव हो रहे हैं। मुकाबला बेंजामिन नेतन्याहू और गादी आइजनकोट के बीच में है। जानकारों का कहना है कि अगर जीत आइजनकोट की होती है तब भी युद्ध को लेकर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा।
इजरायल में मंगलवार को आम चुनाव हो रहे हैं। गाजा पर इजरायल के हमले के बाद पहली बार है जब बेंजामिन नेतन्याहू को चुनावी परीक्षा देनी पड़ रही है। गाजा के बाद लेबनान और फिर ईरान पर भी इजरायल ने जोरदार हमले किए। बेंजामिन नेतन्याहू ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से एक बार फिर उन्हें चुनने की अपील की और कहा कि अगर काम खत्म करना है तो उनकी सरकार फिर बननी जरूरी है। नेतन्याहू ने कहा कि केवल वह ही अमेरिका को ईरान के खिलाफ ऐक्शन के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऐसे में इस काम को अगर खत्म करना है तो एक बार फिर से उनका चुना जाना जरूरी है।
अंदर की तस्वीर कुछ और ही है
आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल ने साथ में हमला जरूर किया था लेकिन बीते कुछ दिनों से अमेरिका और इजरायल में भी अनबन ही दिखाई दे रही है। प्रितिबंधों और टैरिफ को लेकर इजरायल अमेरिका से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में कई महीने से इजरायल ईरान युद्ध से दूर है।
रिपोर्ट्स में बताया गया कि इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिका दबाव बनाने का प्रयास किया था कि चुनाव से पहले ईरान पर जोरदार हमला किया जाए। हालांकि अमेरिका ही इसके लिए तैयार नहीं हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से इस रिपोर्ट को खारिज किया गया है। आपको बता दें कि इजरायल की जनता किसी भी लंबे युद्ध में नहीं पड़ना चाहती है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री बदलते हैं तो नए प्रधानमंत्री युद्ध को लेकर काफी सावधान रहेंगे। हालांकि यह भी नहीं कहा जा सकता कि फिर इजरायल शांत ही हो जाएगा। लेकिन नई सरकार युद्ध के लिए अपना समय तय करेगी।
कौन हैं नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी?
इजरायल में नेतन्याहू के सामने गादी आइजनकोट हैं। वह इजरायल में सेना प्रमुख रह चुके हैं। ऐसे में खुद को ज्यादा जिम्मेदार और जानकार व्यक्ति के रूप में जनता के सामने रख रहे हैं। आइजनकोट डोनाल्ड ट्रंप की भी तारीफ करते हैं और आपसी सहयोग की बात करते हैं। जानकारों का कहना है कि इजरायल में सत्ता परिवर्तन भी अमेरिका-इजरायल सुरक्षा संबंधों में कोई बदलाव लाने वाला नहीं है।
जहां तक बात है क्षेत्रीय सुरक्षा की, नेतन्याहू और उनके प्रतिद्वंद्वियों के विचार मिलते-जुलते हैं। ऐसे में इजरायल में अगर बेंजामिन नेतन्याहू हार भी जाते हैं तब भी ईरान के साथ रवैया बदलने वाला नहीं है।
आइजनकोट के समर्थकों का कहना है कि नेतन्याहू ईरान युद्ध को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आइजनकोट के नेतृत्व वाली सरकार भी ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को रोकने का दबाव बना सकती है। अब ईरान के मामले में अमेरिका की ही चलने वाली है। ऐसे में इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला इजरायल से कहीं ज्यादा मायने रखता है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें