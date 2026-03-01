खामेनेई के बाद ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ को भी मार डाला, इजरायल का बड़ा दावा

अब्दुलरहीम मूसवी की हाल ही में ईरान के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ की जगह पर नियुक्ति हुई, जो पिछले संघर्ष में मारे गए थे। इस हमले में IDF ने तेहरान में ईरान की टॉप सिक्योरिटी लीडरशिप के 7 सदस्यों को भी समाप्त करने का दावा किया है।

इजरायल-ईरान युद्ध ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने एक आधिकारिक ट्वीट में रविवार को बड़ी घोषणा की। इसमें बताया गया कि आईडीएफ ने ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुलरहीम मूसवी को ढेर कर दिया है। यह कार्रवाई इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान का हिस्सा है, जिसे इजरायल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम दिया है। आईडीएफ के अनुसार, यह हमला ईरान की सैन्य क्षमता और नेतृत्व को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें तेहरान में कई अहम स्थानों पर एक साथ हमले किए गए। इस घटना ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है, क्योंकि यह ईरान के टॉप आर्मी लीडरशिप पर सीधा प्रहार है।

अब्दुलरहीम मूसवी की हाल ही में ईरान के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ की जगह पर नियुक्ति हुई, जो पिछले संघर्ष में मारे गए थे। इस हमले में IDF ने तेहरान में ईरान की टॉप सिक्योरिटी लीडरशिप के 7 सदस्यों को भी समाप्त करने का दावा किया है। ये हमले इतनी सटीकता से किए गए कि वे एक मिनट से भी कम समय में पूरे हो गए। आईडीएफ के बयान के मुताबिक, ये नेता एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग या कमांड सेंटर में इकट्ठा थे, जहां इजरायली खुफिया जानकारी के आधार पर हमला किया गया। इनमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर और बाकी सीनियर अधिकारी शामिल थे।

ईरान का सैन्य ढांचा बुरी तरह प्रभावित रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल की ताजा कार्रवाई ईरान के सैन्य ढांचे को बुरी तरह प्रभावित करने वाली बताई जा रही है, क्योंकि ये लोग ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य हमलों की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाते थे। ईरानी राज्य मीडिया ने भी इन मौतों की पुष्टि की है, जिससे ईरान में शोक की लहर दौड़ गई है। इसके अलावा, IDF ने घोषणा की है कि शुरुआती हमलों में 40 सीनियर ईरानी कमांडरों को भी मार दिया गया है। ये कमांडर ईरान की आर्मी यूनिट के अहम हिस्से थे और इजरायल के खिलाफ पिछले हमलों में शामिल होने का आरोप इन पर लगाया गया है।