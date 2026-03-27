युद्ध थमने के आसार नहीं, इजरायल की वार्निंग- ईरान के ऊपर और तेज होगी हमलों की रफ्तार
ट्रंप ने ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की धमकी को 6 अप्रैल तक टाल दिया। लेबनान की सीमा पार हजारों इजरायली सैनिक भेजे गए हैं और दक्षिणी लेबनान के लितानी नदी के पूरे इलाके पर कब्जा करने की योजना है।
इजरायल ने ईरान के ऊपर हमले और तेज करने की चेतावनी दी है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि ईरानी शासन इजरायल की नागरिक आबादी पर मिसाइलें दागना बंद नहीं कर रहा है, इसलिए इजरायल के हमले ईरान में और बढ़ेंगे। साथ ही, हथियार बनाने और ऑपरेट करने वाले अतिरिक्त ठिकानों पर हमला किया जाएगा। शुक्रवार को ईरान ने इजरायल पर तीसरा मिसाइल हमला किया। लेबनान के बेरूत उपनगर में इजरायली हमले में 2 लोग मारे गए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की अपनी धमकी को 6 अप्रैल तक टाल दिया। लेबनान की सीमा पार हजारों इजरायली सैनिक भेजे गए हैं और दक्षिणी लेबनान के लितानी नदी के पूरे इलाके पर कब्जा करने की योजना है। इस युद्ध में ईरान में 1900 से अधिक, लेबनान में करीब 1100, इजरायल में 18 और लेबनान में 4 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका के 13 सैनिक भी मारे जा चुके हैं। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजरायल पर नरसंहार का इरादा रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान में 600 से अधिक स्कूल क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो गए और 1000 से ज्यादा छात्र-शिक्षक शहीद या घायल हुए।
विफल होते दिख रहे प्रयास
युद्ध के कारण तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है, जिससे ASEAN देशों की बैठकें प्रभावित हुई हैं। फिलीपींस ने लगभग 650 ASEAN बैठकों को ऑनलाइन करने का फैसला किया है, सिर्फ मई में होने वाला वार्षिक शिखर सम्मेलन आमने-सामने होगा। ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर ने कहा कि ईरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक नहीं बना सकता। फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वोट्रिन ने कहा कि यह युद्ध फ्रांस का नहीं है और वे कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहते हैं।
मिसाइल अलर्ट बहरीन और कतर में भी बजे हैं। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की सलाह दी है। वहीं, मिस्र ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को युद्ध के आर्थिक प्रभावों की चेतावनी दी। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने ईरान को खुफिया जानकारी देने से इनकार किया। नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद ने ईरान में नागरिकों पर पड़ रहे विनाशकारी प्रभाव की चिंता जताई। ऐसे में यह युद्ध क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था दोनों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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