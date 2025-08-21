Israel called 60000 reserve soldiers for destroy Hamas in Gaza इजरायल का मिशन 'गाजा' शुरू, कब्जे के लिए बुलाया 60000 रिजर्व सैनिक; अब पूरे शहर पर होगा कब्जा, International Hindi News - Hindustan
इजरायल का मिशन 'गाजा' शुरू, कब्जे के लिए बुलाया 60000 रिजर्व सैनिक; अब पूरे शहर पर होगा कब्जा

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की कि उन्होंने हमास के गढ़ों पर नियंत्रण और आतंकवादी समूह को हराने की समयसीमा बढ़ा दी है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, गाजाThu, 21 Aug 2025 06:51 AM
इजरायल के रक्षा मंत्री ने गाजा शहर पर कब्जे की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को लागू करने के लिए लगभग 60000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने पत्रकारों को बताया कि हमने गाजा शहर पर प्रारंभिक कार्रवाई और हमले का पहला चरण शुरू कर दिया है, और अब आईडीएफ ने गाजा शहर के बाहरी इलाकों पर कब्जा कर लिया है।

दरअसल, बुधवार को एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि रिजर्व सैनिक सितंबर तक ड्यूटी पर नहीं आएंगे, जिससे मध्यस्थों को हमास और इजरायल के बीच युद्धविराम की शर्तों पर मतभेद सुलझाने का समय मिलेगा। लेकिन उसी दिन फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली सैनिकों और हमास लड़ाकों के बीच झड़प के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की कि उन्होंने हमास के गढ़ों पर नियंत्रण और आतंकवादी समूह को हराने की समयसीमा बढ़ा दी है।

गाजा के बाहरी इलाकों में सेना सक्रिय

डेफ्रिन ने कहा कि गाजा शहर के बाहरी इलाकों में सेना पहले से ही सक्रिय है, और हमास अब एक 'कमजोर और घायल' गुरिल्ला बल है। उन्होंने कहा कि हम गाजा शहर में हमास पर हमले तेज करेंगे, जो इस आतंकवादी संगठन का सरकारी और सैन्य केंद्र है। दूसरी ओर हमास ने टेलीग्राम पर बयान जारी कर नेतन्याहू पर गाजा शहर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ 'क्रूर युद्ध' जारी रखने और युद्धविराम में बाधा डालने का आरोप लगाया।

नेतन्याहू की अध्यक्षता में इजरायली सुरक्षा मंत्रिमंडल ने इस महीने गाजा में अभियान विस्तार की योजना को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य गाजा शहर पर कब्जा करना है, जहां युद्ध के शुरुआती दौर में इजरायली सेना ने हमास के साथ भीषण शहरी युद्ध लड़ा था। वर्तमान में इजरायल गाजा पट्टी के लगभग 75% हिस्से पर नियंत्रण रखता है।

इजरायल के कई सहयोगियों ने सरकार से पुनर्विचार का आग्रह किया है, लेकिन नेतन्याहू पर उनके गठबंधन के कुछ दक्षिणपंथी सदस्यों का दबाव है कि वे युद्धविराम को अस्वीकार करें और युद्ध जारी रखें। वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने बुधवार को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक बस्ती परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी व्यापक निंदा हुई, और कहा कि यह फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाओं को खत्म कर देगा।

इजरायली सैनिकों और हमास के बीच झड़प

बुधवार को इजरायली सैनिकों की 15 से अधिक हमास आतंकवादियों के साथ झड़प हुई। आतंकवादी सुरंगों से निकले और खान यूनिस के पास गोलीबारी व टैंक-रोधी मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ और दो अन्य को मामूली चोटें आईं। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने हमले की पुष्टि की, जिसमें एक लड़ाके ने सैनिकों के बीच खुद को उड़ा लिया।

हमास ने स्वीकार किया 60 दिन का युद्धविराम

अमेरिका के समर्थन में मिस्र और कतर मध्यस्थता कर रहे हैं ताकि इजरायल और गाजा के बीच स्थायी युद्धविराम सुनिश्चित हो सके। हमास ने 60 दिन के युद्धविराम प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से इजरायली बंधकों की रिहाई, कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, और गाजा में मानवीय सहायता के प्रवेश की अनुमति शामिल है। हालांकि, इजरायल ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अब तक 62,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए

इजरायली आंकड़ों के अनुसार, 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के नेतृत्व में हमलावरों ने दक्षिणी इजरायली समुदायों पर हमला किया, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए, ज्यादातर नागरिक, और 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, तब से इजरायल के हवाई और जमीनी हमलों में 62000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं।

