अब इस मुस्लिम देश पर टूटा इजरायल का कहर, गाजा में शांति के बीच नेतन्याहू का ऐक्शन
Israel bombs Lebanon: गाजा में शांति समझौते के लागू होने प्रक्रिया के बीच इजरायल ने एक और पड़ोसी देश लेबनान पर बम बरसाए हैं। इजराली सेना ने हिज्बुल्लाह के ऊपर युद्धविराम समझौता तोड़ने का आरोप लगाते हुए यह हमला किया है।
हमास और इजरायल के बीच पिछले दो सालों से गाजा में अब शांति की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना भी पीछे की तरफ जाने लगी है। लेकिन इसी बीच नेतन्याहू के देश ने अपने एक और पड़ोसी लेबनान पर बमबारी कर दी है। आईडीएफ ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान के आयता अश-शब हिज्बुल्लाह के एक हथियार अड्डे को ध्वस्त कर दिया है
इजरायली समाचार एजेंसी जेएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने खुफिया जानकारी मिली थी कि हिज्बुल्लाह यहां पर हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। इसके आधार पर इजरायली सैनिकों ने घटनास्थल की तलाशी ली और ढांचे को ध्वस्त कर दिया, वहां मिले हथियारों को भी जब्त कर लिया।
इस हमले को सही साबित करते हुए इजरायली सेना ने लेबनान के ऊपर 27 सिंतबर 2024 को युद्धविराम समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। आईडीएफ के मुताबिक इस इमारत के भीतर हिज्बुल्लाह जिस तरीके से हथियारों का इकट्ठा करके और अन्य गतिविधियां कर रहा था यह साफ तौर पर समझौते का उल्लंघन है। गौरतलब है कि 18 फरवरी को युद्धविराम की समय सीमा समाप्त होने के बाद से ही लेबनान और इजरायल के बीच में तनाव बना हुआ है। मंगलवार को भी आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के टायर जिले में हमला बोल दिया था। इसमें हिज्बुल्लाह का बड़ा नेता महमूद अली इस्सा मारा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्सा स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर हिज्बुल्लाह के वित्तीय और सैन्य प्रबंधन की देख-रेख करता था।
