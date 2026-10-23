ईरान पर कहर बरपाने को तैयार था इजरायल, मगर ट्रंप ने रोक दिया; किस शर्त पर माने नेतन्याहू
अगर ट्रंप अटैक की इजाजत देते तो फरवरी में US-इजरायल की ओर से किए गए हमलों के मुकाबले कार्रवाई भीषड़ हो सकती थी। हालांकि, यह साफ नहीं है कि इस हमले में अमेरिकी सेना भी शामिल होती या इजरायल अकेले ऐक्शन लेता।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अक्टूबर की शुरुआत में ईरान पर नए सिरे से हमले की तैयारी में थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी मंजूरी नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली सेना 10 अक्टूबर को ईरान के परमाणु ठिकानों, सरकार से जुड़े ठिकानों और बिजली संयंत्रों पर हमला करने वाली थी। मगर, ट्रंप अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले ईरान के साथ फिर से संघर्ष शुरू नहीं करना चाहते थे। इजरायल में भी अगले मंगलवार को चुनाव होने हैं। ऐसे में नेतन्याहू के सामने दोबारा सत्ता में आने की चुनौती है।
अगर डोनाल्ड ट्रंप अटैक की इजाजत दे देते तो फरवरी में अमेरिका और इजरायल की ओर से किए गए हमलों के मुकाबले कार्रवाई भीषड़ हो सकती थी। हालांकि, यह साफ नहीं है कि इस हमले में अमेरिकी सेना भी शामिल होती या इजरायल अकेले ऐक्शन लेता। सूत्र के हवाले से कहा गया कि अमेरिका और इजरायल में चुनाव खत्म होने के बाद आने वाले हफ्तों में ईरान पर हमले फिर शुरू होना असंभव नहीं है। इजरायल ने नए ठिकानों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें ऐसे ढांचे भी शामिल हैं जिन्हें पहले निशाना नहीं बनाया गया। यह संभावना भी जताई गई कि अक्टूबर की शुरुआत में हमले की तैयारी ईरान के साथ बातचीत में दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती थी।
इजरायल के दौरे पर गए थे अमेरिकी रक्षा मंत्री
एक सूत्र ने कहा कि या तो समझौता होगा या हमला। वहीं, दूसरे सूत्र ने कहा कि सभी विकल्प खुले हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की। यह खबर ऐसे समय आई है, जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने 2 दिन पहले इजरायल का गोपनीय दौरा किया था और नेतन्याहू के साथ क्षेत्रीय खतरों पर चर्चा की थी। इससे पहले भी ऐसी खबरें आई थीं कि नेतन्याहू ट्रंप से ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आग्रह कर रहे थे। हालांकि, इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने चुनाव से पहले युद्ध शुरू करने की कोशिश के आरोपों को खारिज किया था।
रिपोर्ट सामने आने के बाद ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने इजरायल को चेतावनी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इजरायल के चुनाव के नतीजे चाहे जो हों, ईरान को उसकी शत्रुता पर कोई संदेह नहीं है। इजरायल की ओर से जरा-सी भी सैन्य गलती होने पर ईरान क्षेत्र से उसके खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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