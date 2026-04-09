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पाकिस्तान ने कराया कैसा सीजफायर, पहले दिन बमबारी में 250 लोग मरे; बड़ा कंफ्यूजन

Apr 09, 2026 01:53 pm ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की तरफ से इजरायल को चेतावनी जारी की गई है। इसमें कहा गया है, 'अगर कुछ घंटों में दक्षिण लेबनान में फायरिंग नहीं रुकी, तो एयर और मिसाइल यूनिट तेल अवीव में हमला करेंगी...।'

पाकिस्तान ने कराया कैसा सीजफायर, पहले दिन बमबारी में 250 लोग मरे; बड़ा कंफ्यूजन

पाकिस्तान की तरफ से कराए गए सीजफायर के अगले ही दिन इजरायल ने लेबनान में कोहराम मचा दिया है। खबर है कि बेरूत में हुए इजरायली हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं, घायलों की संख्या 1 हजार के पार पहुंच गई है। खास बात है कि अमेरिका, इजरायल और ईरान में सीजफायर की शर्तों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। एक ओर ईरान लेबनान में शांति की शर्त शामिल होने का दावा कर रहा है। वहीं, दोनों मुल्क लेबनान को बहार रखने की बात कर रहे हैं।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य बेरूत में बुधवार को हुए इजरायली हमलों में 254 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि, 1 हजार 165 अन्य लोग घायल हो गए थे। खबर है कि इजरायल ने घनी आबादी वाले कई आवासीय और कारोबारी क्षेत्रों पर हवाई हमले किए थे। बुधवार को ही पाकिस्तान और अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान किया था।

ईरान जवाबी कार्रवाई की दे रहा वॉर्निंग

ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की तरफ से इजरायल को चेतावनी जारी की गई है। इसमें कहा गया है, 'अगर कुछ घंटों में दक्षिण लेबनान में फायरिंग नहीं रुकी, तो एयर और मिसाइल यूनिट तेल अवीव में हमला करेंगी...।' खास बात है कि ईरान ने लेबनान में इजरायल के हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर लिया था।

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सीजफायर के बाद पाकिस्तान कर रहा लेबनान के शामिल होने का दावा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक इंटरव्यू में अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सई शेख ने भी पुष्टि की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि सीजफायर फ्रेमवर्क में लेबनान भी शामिल था। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में सीजफायर नाजुक रहे हैं।

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी लेबनान का जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने बुधवार को कहा था, 'मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका, अपने सहयोगियों के साथ, लेबनान और अन्य सभी जगहों पर तुरंत युद्धविराम के लिए सहमत हो गए हैं। यह फैसला अभी इसी वक्त से प्रभावी है।'

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अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इंतजार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि लेबनान को युद्धविराम समझौते में 'हिज्बुल्लाह की वजह से' शामिल नहीं किया गया है। ट्रंप ने पीबीएस न्यूज आवर के साथ बातचीत में कहा, 'उन्हें समझौते में शामिल नहीं किया गया है। इसे भी ध्यान रखा जाएगा। सब ठीक है।' जब उनसे लेबनान में इजरायल की तरफ से लगातार हमले जारी रखने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'यह समझौते का हिस्सा है - यह तो सभी जानते हैं। यह एक अलग झड़प है।'

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अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, 'मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। मुझे लगता है कि ईरानी यह मान रहे थे कि सीजफायर में लेबनान भी शामिल है। जबकि, ऐसा नहीं है।' उन्होंने कहा कि अमेरिका का मत है कि सीजफायर ईरान और अमेरिका के सहयोगियों पर फोकस होगा। जिसमें इजरायल और अरब देश शामिल हैं।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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