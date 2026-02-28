Israel-Iran war Live: इजरायल-ईरान युद्ध के बीच भारत ने जारी की एडवाइजरी

Israel Iran War Live

Israel-Iran war Live: अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल ने ईरान पर भीषण हमला कर दिया दिया है। इससे पहले जून में भी इजरायल ने ईरान पर हमला किया था और फिर अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा था। इजरायल ने शनिवार को ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया, जिसके बाद शहर के मध्य क्षेत्र से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। हमला ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका ने ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते के लिए दबाव बनाने के वास्ते क्षेत्र में लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों का बड़ा बेड़ा तैनात किया हुआ है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस हमले को खतरों को समाप्त करने' के लिए उठाया गया कदम बताया। हालांकि, उन्होंने तुरंत इसका अधिक विवरण नहीं दिया। तेहरान में प्रत्यक्षदर्शियों ने जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी। बाद में ईरान के सरकारी टेलीविजन ने भी विस्फोट की खबर दी, लेकिन उसके कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसी समय इजराइल में सायरन बजने लगे। इजराइली सेना ने कहा कि उसने ''जनता को पहले से चेतावनी जारी की है ताकि इजरायल की ओर मिसाइल दागे जाने की संभावित स्थिति के लिए लोग तैयार रह सकें।'' इजराइल द्वारा हमले की घोषणा किए जाने के बाद ईरान की राजधानी में और भी कई विस्फोट हुए। हालांकि, अधिकारियों ने इन हमलों में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं दी है।

28 Feb 2026, 01:27:30 PM IST Israel-Iran war Live: भारत ने जारी की एडवाइजरी Israel-Iran war Live: ईरान में इजरायल के हमलों के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे बाहर ना निकलें। इसके अलावा किसी भी परेशानी में पड़ने पर तुरंत दूतावास से संपर्क करें।

28 Feb 2026, 01:19:26 PM IST Israel-Iran war Live: अमेरिका के साथ वार्ता के बीच ही हो गया हमला Israel-Iran war Live: अर्ध-आधिकारिक फार्स समाचार एजेंसी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जुमहूरी इलाके के आसपास मिसाइलें गिरीं। सरकारी कार्यालयों वाले 'रिपब्लिक' क्षेत्र में भी विस्फोट की सूचना है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मसले पर बातचीत का तीसरा दौर कल ही खत्म हुआ है। इस बातचीत के समाप्त होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संवाददाताओं से कहा था कि वह ईरान के साथ बातचीत की प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

28 Feb 2026, 01:09:57 PM IST Israel-Iran war Live: ईरान को नहीं बनाने देंगे परमाणु हथियार- ट्रंप Israel-Iran war Live: ईरान में हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि अगर ईरान परमाणु डील नहीं करता है तो वह परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि ईऱान के सभी मिसाइल और परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए जाएंगे

28 Feb 2026, 01:00:33 PM IST Israel-Iran war Live: इजरायल में बज उठे सायरन Israel-Iran war Live: इजरायल के हमले के बाद पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया और युद्ध के सायरन बजा दिए गए। इजरायल ने अपने नागरिकों को सचेत किया है कि ईरान कभी भी मिसाइल अटैक कर सकता है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है।

28 Feb 2026, 12:55:06 PM IST Israel-Iran war Live: इजरायल का साथ दे रहा है अमेरिका Israel-Iran war Live: ईरान के खिलाफ शनिवार को किए गए इजराइली हमलों में अमेरिका भी हिस्सा ले रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी और इस सैन्य अभियान से वाकिफ एक अन्य व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी। तेहरान में कई जगहों पर धुएं के भयंकर गुबार देखे गए हैं।

28 Feb 2026, 12:51:30 PM IST Israel-Iran war Live: इजरायल ने बंद कर दिया हवाई क्षेत्र Israel-Iran war Live: इजराइल के हमले के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। यह चेतावनी पायलटों को उस समय जारी की गई जब तेहरान में लगातार विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वहीं, अमेरिकी सेना ने इस हमले पर तुरंत कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।