Israel attacked LPG tanker full of Pakistanis Mohsin Naqvi revealed the truth after two weeks पाकिस्तानियों से भरे टैंकर पर इजरायल ने किया था हमला, मोहसिन नकवी दो सप्ताह बाद बताई सच्चाई, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Israel attacked LPG tanker full of Pakistanis Mohsin Naqvi revealed the truth after two weeks

पाकिस्तानियों से भरे टैंकर पर इजरायल ने किया था हमला, मोहसिन नकवी दो सप्ताह बाद बताई सच्चाई

हमले के तुरंत बाद हूती नावों ने टैंकर को रोक लिया और चालक दल को जहाज पर ही बंधक बना लिया। यह घटना गाजा संघर्ष के बीच हुई, जब इजरायल हूती टारगेट्स पर बार-बार हमले कर रहा है।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबादTue, 30 Sep 2025 12:42 PM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तानियों से भरे टैंकर पर इजरायल ने किया था हमला, मोहसिन नकवी दो सप्ताह बाद बताई सच्चाई

यमन के रास इस्सा बंदरगाह पर 17 सितंबर को एक एलपीजी टैंकर पर इजरायली ड्रोन के हमले की घटना ने पाकिस्तान को झकझोर दिया था। इस टैंकर पर 24 पाकिस्तानी नागरिक सवार थे, लेकिन दो सप्ताह तक चली सस्पेंस भरी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सभी चालक दल सदस्य सुरक्षित हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने मंगलवार को इस घटना की पूरी सच्चाई उजागर करते हुए बताया कि हूती विद्रोहियों ने टैंकर को रोक लिया था और चालक दल को बंधक बना लिया गया था, लेकिन अब वे यमन के जलक्षेत्र से बाहर हैं।

क्या है पूरा मामला?

17 सितंबर को यह एलपीजी टैंकर हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले यमन के रास इस्सा बंदरगाह पर रुका हुआ था। उसी वक्त यह इजरायली ड्रोन के हमले का शिकार हो गया। हमले के दौरान जहाज के एक एलपीजी टैंक में विस्फोट हो गया, लेकिन चालक दल ने तुरंत आग बुझा दी। टैंकर पर कुल 27 सदस्य थे, जिनमें 24 पाकिस्तानी, दो श्रीलंकाई और एक नेपाली शामिल थे। जहाज का कप्तान भी पाकिस्तानी था।

हमले के तुरंत बाद हूती नावों ने टैंकर को रोक लिया और चालक दल को जहाज पर ही बंधक बना लिया। यह घटना गाजा संघर्ष के बीच हुई, जब इजरायल हूती टारगेट्स पर बार-बार हमले कर रहा है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही फिलिस्तीन के समर्थन में इजरायल और लाल सागर में शिपिंग पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। पाक विदेश कार्यालय (एफओ) के अनुसार, घटना की खबर मिलते ही पाकिस्तानी दूतावासों ने यमनी अधिकारियों से संपर्क साधा और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किए। राजनयिक मिशनों ने जहाज को फिर से रवाना करने की कोशिश की और पाकिस्तानी चालक दल के परिवारों से लगातार संपर्क बनाए रखा।

मोहसिन नकवी का बयान

दो सप्ताह की चुप्पी के बाद गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने मंगलवार को इस घटना पर विस्तृत बयान जारी किया। उन्होंने बताया, "टैंकर पर हमले के बाद हूती नावों ने इसे रोक लिया और चालक दल को जहाज पर बंधक बना लिया गया। लेकिन अब हूतियों ने टैंकर और चालक दल को रिहा कर दिया है और वे यमन के जलक्षेत्र से बाहर हैं।" नकवी ने चालक दल की सुरक्षित रिहाई में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों का आभार जताया।

उन्होंने कहा, "मैं गहन रूप से आभारी हूं आंतरिक सचिव खुर्रम आगा और अन्य एमओआई (आंतरिक मंत्रालय) अधिकारियों, ओमान में राजदूत नवेद बोखारी और उनकी टीम, सऊदी अरब में हमारे सहयोगियों, तथा विशेष रूप से हमारी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों का, जिन्होंने असाधारण परिस्थितियों में दिन-रात काम करके, जब उम्मीद धुंधली पड़ रही थी, तब हमारे नागरिकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की।"

Pakistan Pakistan News Israel

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।