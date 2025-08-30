यमन में इजरायल की एयर स्ट्राइक; हूती प्रधानमंत्री की मौत, कई मंत्री भी बने निशाना

बयान में कहा गया, 'पीएम और हूती सरकार के दूसरे सदस्यों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वे एक रूटीन वर्कशॉप में शामिल थे। बीते साल में सरकार के कामकाज और गतिविधियों पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी।'

इजरायल के हवाई हमले में हूती विद्रोही प्रधानमंत्री अहमद-अल-रहावी मारे गए हैं। ईरान समर्थित हूतियों ने शनिवार को बताया कि यह हमला यमन की राजधानी सना में हुआ। बयान में कहा गया कि रहावी गुरुवार को कुछ मंत्रियों के साथ निशाना बनाए गए थे। इजरायली सेना की ओर से गुरुवार को कहा गया था, 'यमन के सना में हूती आतंकवादी शासन के मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमला किया।'

अगस्त 2024 से ही अहमद अल-रहावी प्रधानमंत्री के तौर पर हूती-नियंत्रित सरकार चला रहे थे। हूतियों के बयान में कहा गया, 'पीएम और हूती सरकार के दूसरे सदस्यों को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वे एक रूटीन वर्कशॉप में शामिल थे। बीते साल में सरकार के कामकाज और गतिविधियों पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी।'

यमने के सना में पहले भी हुए हमले इजरायल ने गुरवार को यमन की राजधानी सना पर हमला किया था। निवासियों ने शहर के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में तेज धमाकों की सूचना दी थी। इससे पहले रविवार को भी इजराइली सेना ने सना पर हमला किया था जिसमें 10 लोग मारे गए थे। हूती विद्रोहियों की ओर से नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल-असबाही ने बताया कि हमलों में 102 लोग घायल हुए, जिनमें सात बच्चे और तीन महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 21 लोगों की हालत गंभीर बताई गई।