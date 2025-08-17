हमास के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान, गाजा में इजरायल का नया प्लान तैयार

इजरायली सेना एक बार फिर फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गाजा में शिफ्ट करने का प्लान तैयार कर रही है। इजरायली सेना का कहना है कि हमास के खिलाफ आखिरी जंग होने जा रही है।

पिछले 22 महीनों से गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर अब इजरायली भी परेशान हो गए हैं। युद्धविराम के लिए हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। उधर इजरायली सेना गाजा में नया प्लान तैयार कर रही है। वह फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गाजा में शिफ्ट करने की योजना बना रही है जिससे कि घनी बस्ती वाले इलाकों में हमले किए जा सकें। इजरायली सेना का कहना है कि हमास के बचे-कुचे लड़ाके घनी बस्ती वाले इलाकों में छिपे हुए हैं। ऐसे में हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए इन इलाकों में ऑपरेशन चलाया जाएगा और आम लोगों को दक्षिणी गाजा में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

पहले भी धोखा खा चुके हैं फिलिस्तीनी इजरायल गाजा में कई बार इस तरह के ऐलान कर चुका है। इजरायली सेना ने जब भी किसी इलाके को खाली करने का आदेश दिया तब अप्रत्याशित हमले भी किए गए। कई बार ऐसा हुआ कि लोग जहां शिफ्ट हो रहे थे, वहीं बम गिरा दिए गए। ऐसे में फिलिस्तीनियों को इजरायल पर एकदम भरोसा नहीं है। हालांकि हमले के डर से बहुत सारे लोग दक्षिणी गाजा में जाने को तैयार भी हैं।

गाजा में मानवीय सहायता के लिए जिम्मेदार इजरायली सेना के विभाग COGAT ने कहा कि रविवार से गाजा में टेंट और राहत सामग्री की सप्लाई सुचारु रूप से शुरू हो जाएगी। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अब गाजा में हमास को हराने की आखिरी जंग जल रही है।

इजरायल की बात करें तो युद्ध से ऊब चुके लोग अब सड़कों पर आ चुके हैं। वहीं बंधकों के परिवारों को डर है कि अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो बचे हुए 20 बंधकों के जीवन को भी खतरा हो सकता है। हमास समय-समय पर बंधकों के वीडियो जारी करता है। इससे इजरायली परिवारों में बेचैनी और बढ़ जाती है।