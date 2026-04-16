इजरायल-लेबनान में दस दिनों का सीजफायर, क्रेडिट ले डोनाल्ड ट्रंप बोले- अब तक 10 युद्ध रुकवाए
राष्ट्रपति ट्रंप ने लेबनान-इजरायल युद्धविराम की घोषणा करते हुए कहा कि यह लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बेहतरीन बातचीत के बाद हुआ है। दोनों देशों के बीच 10 दिनों के लिए सीजफायर का ऐलान हुआ है।
इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम को लेकर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच अगले 10 दिनों के लिए सीजफायर हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को यह ऐलान किया। ट्रंप ने बताया कि यह सीजफायर पूर्वी समय के अनुसार शाम 5 बजे शुरू होने वाला है। उन्होंने इसका खुद क्रेडिट भी लिया और कहा कि अब तक वह नौ युद्ध रुकवा चुके हैं और यह 10वां होगा। उन्होंने कहा, ‘’चलो इसे पूरा करके दिखाते हैं।''
राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लड़ाई में इस विराम की घोषणा करते हुए कहा कि यह लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बेहतरीन बातचीत के बाद हुआ है। इजरायल और ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह समूह के बीच एक महीने से ज्यादा समय तक चले युद्ध के बाद, लेबनान और इजरायल ने मंगलवार को वॉशिंगटन में दशकों बाद अपनी पहली सीधी कूटनीतिक बातचीत की थी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य लोगों को इजरायल और लेबनान के साथ मिलकर स्थायी शांति हासिल करने के लिए काम करने का निर्देश दिया है।
ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, ''अभी-अभी मेरी लेबनान के अत्यंत सम्मानित राष्ट्रपति जोसेफ आउन और इजरायल के प्रधानमंत्री बीबी नेतन्याहू के साथ बहुत ही बेहतरीन बातचीत हुई। इन दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि अपने देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए, वे समय के अनुसार शाम 5 बजे से औपचारिक रूप से 10 दिनों का सीजफायर शुरू करेंगे। मंगलवार को, 34 वर्षों में पहली बार, इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन में हमारे महान विदेश मंत्री, मार्को रूबियो के साथ मुलाकात की।''
उन्होंने आगे कहा, ‘’मैंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री रूबियो को, 'जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ' के चेयरमैन डैन रेजिन केन के साथ मिलकर, इजरायल और लेबनान के बीच एक स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है। दुनिया भर में 9 युद्धों को सुलझाना मेरे लिए एक सम्मान की बात रही है, और यह मेरा 10वां होगा। तो चलिए, इसे पूरा करके दिखाते हैं।''
अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि इजरायल और लेबनान के नेता लड़ाई रोकने के बारे में बात करेंगे। वहीं, इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच सीमा पार से गोलीबारी जारी रही, जिसमें हिज्बुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के कस्बों को रॉकेट और ड्रोन से निशाना बनाया। दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हमला तेज हो गया, खासकर टायर, नबातीह शहरों और इजरायल की सीमा के पास स्थित रणनीतिक कस्बे बिंत जबील के आसपास।
1948 में इजरायल की स्थापना के बाद से ही इजरायल और लेबनान तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में हैं, और इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंधों को लेकर लेबनान में गहरा मतभेद बना हुआ है। इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में और अंदर तक घुसकर एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया है। नेतन्याहू ने कहा है कि यह क्षेत्र लेबनान के अंदर कम से कम 8 से 10 किलोमीटर (5 से 6 मील) तक फैला होगा।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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