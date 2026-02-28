ईरान पर इजरायल और अमेरिका ने मिलकर किया हमला, चीन-रूस समेत दुनियाभर के देशों ने क्या कहा?

ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। चीन ने मिलिट्री एक्शन को तुरंत रोकने, तनावपूर्ण स्थिति को और न बढ़ाने, बातचीत और नेगोशिएशन फिर से शुरू करने और मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करने की मांग की है।

इजरायल और अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर हवाई हमले किए। दोनों के प्रमुख निशाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई थे। हालांकि, हमले में खामेनेई बच गए हैं। ईरान पर हुए इस हमले की चीन समेत कई देशों ने निंदा की है। चीन ने हमले की निंदा करते हुए कहा है कि वह बहुत चिंतित है। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए मिलिट्री हमलों को लेकर चीन बहुत चिंतित है। ईरान की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाना चाहिए। चीन मिलिट्री एक्शन को तुरंत रोकने, तनावपूर्ण स्थिति को और न बढ़ाने, बातचीत और नेगोशिएशन फिर से शुरू करने और मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करने की मांग करता है।"

रूसी विदेश मंत्रालय ने भी ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की और जहां भी जरूरत होगी, मदद की पेशकश की। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि रूस ने पार्टियों से डिप्लोमेसी के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया। इसमें कहा गया, "पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी प्रशासन ने दुनिया के इंटरनेशनल कानूनी आधारों पर जो लगातार हमले किए हैं, उनमें अंदरूनी मामलों में दखल न देना, ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी या मनाही, और इंटरनेशनल झगड़ों का शांति से हल निकालना शामिल है, यह खास तौर पर चिंता की बात है। हम तुरंत पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक समझौते के रास्ते पर लौटने की मांग करते हैं। रूस, पहले की तरह, इंटरनेशनल कानून, आपसी सम्मान और हितों के बैलेंस के आधार पर शांतिपूर्ण हल ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार है।"

भारत ने भी ईरान और खाड़ी इलाके में हाल के डेवलपमेंट पर भी गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हम सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। तनाव कम करने और अंदरूनी मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।" इससे पहले, दिन में, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सेना को हथियार डालने और सरेंडर करने की चेतावनी दी, और उन्हें छूट देने की पेशकश की, नहीं तो पक्की मौत का सामना करना पड़ेगा। यह कहते हुए कि आपकी आजादी का समय आ गया है, ट्रंप ने ईरानी नागरिकों से सुरक्षित रहने का आग्रह किया और कहा कि हर जगह बम गिरेंगे। उन्होंने इस ऑपरेशन को जनता के लिए अपनी सरकार पर कब्जा करने का एक ऐतिहासिक मौका बताया।