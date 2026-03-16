बेंजामिन नेतन्याहू जीवित हैं, मैंने खुद उन्हें देखा है; भारत में इजरायल के राजदूत का दावा

भारत में इजरायल के राजदूत रेउवेन अजार ने भी इस मामले पर स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नेतन्याहू जीवित हैं। मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कई बार देखा है।' अजार ने पुष्टि की कि कैफे वाला वीडियो असली है।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से फैली हैं। कई यूजर्स ने दावा किया कि हाल के वीडियो में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का इस्तेमाल किया गया है और नेता वास्तव में जीवित नहीं हैं। इन अफवाहों की शुरुआत कुछ हफ्ते पहले ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत की खबरों और इजरायल पर हमलों की अफवाहों से हुई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लोगों ने दावा किया कि नेतन्याहू के पुराने वीडियो में 6 उंगलियां दिख रही हैं, जो एआई की गलती बताई जा रही थी। इन अफवाहों ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी और कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी इनका जिक्र हुआ।

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इन अफवाहों का खंडन करते हुए नेतन्याहू ने खुद एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें वे जेरूसलम के एक कैफे 'द सताफ' में कॉफी का कप लिए कैमरे की ओर देखते नजर आए। वीडियो में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'वे कहते हैं कि मैं क्या हूं? देखो।' उन्होंने दोनों हाथ उठाकर 5-5 उंगलियां दिखाईं और अफवाहों पर व्यंग्य किया। कैफे ने भी फोटो शेयर कर पुष्टि की कि उन्होंने प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय को होस्ट किया था। यह वीडियो उनके एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया, जिसका उद्देश्य साफ था—अफवाहों को सीधे खारिज करना और अपनी मौजूदगी साबित करना।

राजदूत ने क्या कहा

भारत में इजरायल के राजदूत रेउवेन अजार ने भी इस मामले पर स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नेतन्याहू जीवित हैं। मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कई बार देखा है।' अजार ने पुष्टि की कि कैफे वाला वीडियो असली है और इसमें कोई AI नहीं है। उन्होंने अपनी हालिया इजरायल यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि नेता पूरी तरह सक्रिय और स्वस्थ हैं। यह बयान अफवाहों पर विराम लगाने में अहम है, क्योंकि भारत-इजरायल के मजबूत संबंधों के कारण राजदूत का बयान विश्वसनीय माना गया।