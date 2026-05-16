गाजा में इजरायल का ऐक्शन जारी, हमास के सैन्य प्रमुख को मार गिराया

इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के सैन्य प्रमुख कमांडर इज्जेदीन अल हद्दाद को मौत के घाट उतार दिया है। हमास के अधिकारियों ने भी हद्दाद की मौत की पुष्टि की है।

इजरायली सेना ने शनिवार को ऐलान किया है कि उसने हमास के सैन्य प्रमुख इज्जेदीन अल हद्दाद को हवाई हमले में मार गिराया है। इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) की तरफ से बताया गया कि हद्दाद उन हमास कमांडरों में शामिल था, जिसने 7 अक्तूबर का प्लान बनाया था। गाजा में हवाई हमले के बाद सेना और इजरायल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी ने इस ऐक्शन की पुष्टि की। सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "आईडीएफ और आईएसए घोषणा करते हैं कि कल गाजा शहर के इलाके में एक सटीक हमले में आतंकवादी इज्जेदीन अल-हद्दाद को मार गिराया गया।"

इजरायल की तरफ से आए इस बयान के बाद हमास के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को इजरायली हवाई हमले में हद्दाद की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा, "हद्दाद शुक्रवार को एक रिहायशी अपार्टमेंट में मौजूद थे। उसी दौरान वहां पर हुए हमले में उनकी जान चली गई।" गौरतलब है कि हद्दाद की मौत के बाद हजारों की संख्या में लोग उसके जनाने में शामिल हुए। इसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे।