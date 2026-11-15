इजरायल को बड़ी सफलता, हमास के टॉप कमांडर को मार गिराया; रातभर चली एयरस्ट्राइक
हमास के एक बयान में ग्रुप के राफा ब्रिगेड के कमांडर समीर महमूद हसन अबू यूनिस के मारे जाने की पुष्टि की गई और कहा गया कि दिन में बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
इजरायल को बड़ी सफलता मिली है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा पर रातभर हुए एयरस्ट्राइक में मिलिटेंट हमास ग्रुप के एक टॉप कमांडर को मार गिराया है। इस बीच, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने बहरीन में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस के रडार सिस्टम पर हमला किया। अमेरिकी मिलिट्री कमांड ने इस दावे पर तुरंत कोई कमेंट नहीं किया।
हमास के एक बयान में ग्रुप के राफा ब्रिगेड के कमांडर समीर महमूद हसन अबू यूनिस के मारे जाने की पुष्टि की गई और कहा गया कि दिन में बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इजरायली सेना ने कहा कि अबू यूनिस शनिवार आधी रात के ठीक बाद एक स्ट्राइक में मारा गया। उसने कहा कि वह हमास को बनाने और आतंकी हमलों को आगे बढ़ाने और अंजाम देने की योजनाओं को डायरेक्ट करने के लिए काम कर रहा था। दो महीने पहले, उसके पहले वाले को भी इजरायली स्ट्राइक में मार गिराया गया था।
सेना ने कहा कि उसने रविवार के स्ट्राइक में दूसरे हमास मिलिटेंट्स को टारगेट किया, लेकिन कोई और जानकारी नहीं दी। वहीं, यमन के हूती ने कहा कि सऊदी अरब के मिसाइल और ड्रोन को रोकने पर एयरस्ट्राइक में 4 लोग घायल हो गए। हूती हेल्थ अधिकारियों का कहना है कि यमन की राजधानी सना पर हुए एयरस्ट्राइक में दो महिलाएं और दो बच्चे घायल हो गए। हूती हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि रविवार सुबह उत्तर-पूर्वी सना के एक रिहायशी इलाके में हमला हुआ। हालांकि, उसने और जानकारी नहीं दी और न ही बताया कि हमले में क्या नुकसान हुआ। उसने कहा कि घायलों को इलाज के लिए मुय्यद हॉस्पिटल ले जाया गया।
मिनिस्ट्री के प्रवक्ता अनीस अल-असबाही ने हमले के लिए सऊदी अरब को ज़िम्मेदार ठहराया। किंगडम की तरफ से तुरंत कोई कमेंट नहीं आया। इस बीच, एक सऊदी मिलिट्री प्रवक्ता ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने रविवार सुबह सऊदी राजधानी रियाद की ओर हूथी द्वारा दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोककर नष्ट कर दिया।
ईरान ने अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया
इसके अलावा, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने रविवार सुबह दावा किया कि उसने बहरीन में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस पर एक रडार सिस्टम को निशाना बनाया, सरकारी IRNA न्यूज़ एजेंसी ने बताया। अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की देखरेख करती है, ने तुरंत कोई कमेंट नहीं किया। यह डेवलपमेंट तब हुआ जब CENTCOM ने शुक्रवार को कहा कि उसने बहरीन की ओर जा रहे दो ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उस समय ईरान के इस दावे को गलत बताया कि उसने वहां U.S. के अर्ली-वॉर्निंग रडार सिस्टम को निशाना बनाया था। बहरीन की मिलिट्री ने रविवार को कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ईरानी प्रोजेक्टाइल को उनके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया था।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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