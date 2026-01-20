Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़islamic state tells why china on target after kabul blast
क्यों पहली बार इस्लामिक स्टेट के निशाने पर आया चीन, आतंकी संगठन ने खुद बताई वजह

संक्षेप:

आतंकी संगठन ने अपनी न्यूज एजेंसी Aamaq में दावा किया है कि उसने चीन में उइगुर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों के चलते यह हमला किया है। इसी कारण उसने चीनी रेस्तरां को ही टारगेट किया ताकि किसी चीनी को भी नुकसान हो। इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि इस हमले में 25 लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं।

Jan 20, 2026 03:48 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकी हमले की इस्लामिक स्टेट ने जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन के इस हमले में एक चीनी नागरिक समेत 7 लोगों की मौत हुई है। इस घटना की फिलहाल जांच हो रही है, लेकिन इस्लामिक स्टेट ने चीनी रेस्तरां को ही टारगेट करने की वजह बताई है। आतंकी संगठन ने अपनी ऑनलाइन न्यूज एजेंसी Aamaq में दावा किया है कि उसने चीन में उइगुर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों के चलते यह हमला किया है। इसी कारण उसने चीनी रेस्तरां को ही टारगेट किया ताकि किसी चीनी को भी नुकसान हो। यही नहीं इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि इस हमले में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं।

इस्लामिक स्टेट का कहना है कि इस हमले में तालिबान के कई कमांडर भी मारे गए हैं। हालांकि उसके इस दावे की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती। अफगानिस्तान के प्रशासन ने अब तक इस धमाके की वजह नहीं बताई और अब तक इसे आतंकी हमला भी नहीं कहा है। तालिबान के होम मिनिस्टर मुफ्ती अब्दुल मतीन कानी ने कहा कि अभी इस धमाके की जांच की जा रही है। वहीं इस्लामिक स्टेट का जो दावा है, उसे चीनी नागरिकों के लिए भविष्य में भी एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। अफगानिस्तान में चीन के भी कुछ लोगों की मौजूदगी है। ऐसे में उइगुर मुसलमानों के नाम पर इस्लामिक स्टेट का यह बयान उसे धमकाने वाला लग रहा है।

बता दें कि उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार के नाम पर पाकिस्तान समेत ज्यादातर मुसलमान देशों की चुप्पी रहती है। वहीं इस्लामिक स्टेट ने इसे चीनी नागरिकों पर हमले की वजह बताया है। उसका यह कबूलनामा निश्चित तौर पर चीन के लिए चिंता की बात है। 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान की वापसी हुई थी। तभी दुनिया के तमाम देशों ने अफगानिस्तान से एग्जिट कर लिया था। लेकिन चीन के अब भी कई आर्थिक प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चल रहे हैं। यह हमला काबुल के शहर-ए-नाव जिले के एक चीनी रेस्तरां में हुआ। पुलिस के प्रवक्ता खालिद जदरान ने कहा कि यह रेस्तरां एक अफगानी नागरिक द्वारा ही चल रहा था, जिसमें चीन का एक शख्स और उसकी पत्नी पार्टनर हैं।

किसने कही 20 लोगों के मारे जाने की बात

आमतौर पर इस रेस्तरां में चीनी लोगों की मौजूदगी रहती है। इसी को देखते हुए इस्लामिक स्टेट ने रेस्तरां को टारगेट कर दिया। जदरान का कहना है कि इस धमाके में कुल 7 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक चीनी नागरिक भी है। यह धमाका रेस्तरां के किचन में हुआ। हमले वाली जगह के पास ही एक सर्जिकल सेंटर चलाने वाली इटालियन चैरिटी का कहना है कि उसके पास 20 लोगों के मरने की जानकारी है। इनमें से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं चीनी सरकारी मीडिया CCTV की रिपोर्ट के अनुसार हमले में दो चीनी नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड मारा गया है। वहीं टोलो न्यूज की एक फुटेज में दिखाया गया है कि धमाके के बाद लोग यहां-वहां भाग रहे हैं।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
