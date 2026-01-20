क्यों पहली बार इस्लामिक स्टेट के निशाने पर आया चीन, आतंकी संगठन ने खुद बताई वजह

संक्षेप: आतंकी संगठन ने अपनी न्यूज एजेंसी Aamaq में दावा किया है कि उसने चीन में उइगुर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों के चलते यह हमला किया है। इसी कारण उसने चीनी रेस्तरां को ही टारगेट किया ताकि किसी चीनी को भी नुकसान हो। इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि इस हमले में 25 लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकी हमले की इस्लामिक स्टेट ने जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन के इस हमले में एक चीनी नागरिक समेत 7 लोगों की मौत हुई है। इस घटना की फिलहाल जांच हो रही है, लेकिन इस्लामिक स्टेट ने चीनी रेस्तरां को ही टारगेट करने की वजह बताई है। आतंकी संगठन ने अपनी ऑनलाइन न्यूज एजेंसी Aamaq में दावा किया है कि उसने चीन में उइगुर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों के चलते यह हमला किया है। इसी कारण उसने चीनी रेस्तरां को ही टारगेट किया ताकि किसी चीनी को भी नुकसान हो। यही नहीं इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि इस हमले में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं।

इस्लामिक स्टेट का कहना है कि इस हमले में तालिबान के कई कमांडर भी मारे गए हैं। हालांकि उसके इस दावे की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं की जा सकती। अफगानिस्तान के प्रशासन ने अब तक इस धमाके की वजह नहीं बताई और अब तक इसे आतंकी हमला भी नहीं कहा है। तालिबान के होम मिनिस्टर मुफ्ती अब्दुल मतीन कानी ने कहा कि अभी इस धमाके की जांच की जा रही है। वहीं इस्लामिक स्टेट का जो दावा है, उसे चीनी नागरिकों के लिए भविष्य में भी एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। अफगानिस्तान में चीन के भी कुछ लोगों की मौजूदगी है। ऐसे में उइगुर मुसलमानों के नाम पर इस्लामिक स्टेट का यह बयान उसे धमकाने वाला लग रहा है।

बता दें कि उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार के नाम पर पाकिस्तान समेत ज्यादातर मुसलमान देशों की चुप्पी रहती है। वहीं इस्लामिक स्टेट ने इसे चीनी नागरिकों पर हमले की वजह बताया है। उसका यह कबूलनामा निश्चित तौर पर चीन के लिए चिंता की बात है। 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान की वापसी हुई थी। तभी दुनिया के तमाम देशों ने अफगानिस्तान से एग्जिट कर लिया था। लेकिन चीन के अब भी कई आर्थिक प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में चल रहे हैं। यह हमला काबुल के शहर-ए-नाव जिले के एक चीनी रेस्तरां में हुआ। पुलिस के प्रवक्ता खालिद जदरान ने कहा कि यह रेस्तरां एक अफगानी नागरिक द्वारा ही चल रहा था, जिसमें चीन का एक शख्स और उसकी पत्नी पार्टनर हैं।