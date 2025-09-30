Islamic school building collapsed in Indonesia many students presumed buried under rubble इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका, International Hindi News - Hindustan
Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 08:40 AM
इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल की इमारत मंगलवार को अचानक ढह गई। इसके मलबे के नीचे 65 छात्रों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इस खबर को लेकर और अधिक जानकारी का इंतजार है।

