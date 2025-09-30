इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, मलबे में 65 छात्रों के दबे होने की आशंका

Hindi Newsविदेश न्यूज़Islamic school building collapsed in Indonesia many students presumed buried under rubble
इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल की इमारत मंगलवार को अचानक ढह गई। इसके मलबे के नीचे 65 छात्रों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।
Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 08:40 AM
इस खबर को लेकर और अधिक जानकारी का इंतजार है।
