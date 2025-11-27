Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Islamic extremists continue rampage in Bangladesh Islamist Mob Attacks On boul singers Muhammad Yunus silent
बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथियों का उत्पात जारी, चुपचाप तमाशा देख रहे मुहम्मद यूनुस

बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथियों का उत्पात जारी, चुपचाप तमाशा देख रहे मुहम्मद यूनुस

संक्षेप:

बांग्लादेश में चरमपंथी समूह 'बाउल' सिंगर्स पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये समूह उनके संगीत और उदारवादी/समन्वयवादी विचारधारा को गैर-इस्लामी मानते हैं। गायकों के साथ मारपीट के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं।

Thu, 27 Nov 2025 05:49 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से देश में अब तक स्थिरता नहीं आ पाई है। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है और देश में इस्लामी चरमपंथियों का उत्पात जारी है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जहां उनके खिलाफ हिंसा की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इस कड़ी में अब देश में बीते कुछ दिनों से यहां के 'बाउल' सिंगर्स पर हिंसक और जानलेवा हमले हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार चरमपंथी समूहों के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय यूनुस सरकार चुपचाप तमाशा देश रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि ‘बाउल’ रहस्यवादी लोक संगीतकारों का एक समूह है जो अपनी आध्यात्मिक गीतों, संगीत और नृत्य के लिए जाने जाते हैं। ​उनके गाने अक्सर मानव शरीर के भीतर देवत्व की खोज और पारंपरिक सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों को खारिज करने से जुड़े दर्शन पर आधारित होते हैं। ​बाउल संगीत को यूनेस्को से मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता भी मिली है।

बाउल संगीतकारों पर हमले

बाउल संगीतकारों पर हाल के दिनों में धार्मिक चरमपंथियों ने कई हमले किए हैं। बीते बुधवार को एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास हमलावरों ने 'बाउल' समुदाय के कम से कम तीन गायकों पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस्लामी समूह बाउल संगीत और उनकी उदारवादी/समन्वयवादी विचारधारा को गैर-इस्लामी मानते हैं। इन हमलों में गायकों के साथ ना सिर्फ मारपीट की गई है, बल्कि कानून को ताक पर रखते हुए कई सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

‘तौहीदी जनता’ ने मचाया उत्पात

जानकारी के मुताबिक इन हमलों की अगुवाई तौहीदी जनता नाम का एक चरमपंथी समूह कर रहा है। समूह से जुड़े लोगों पर पहले भी शाहबाग पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने का आरोप लगा है। पिछले साल शेख हसीना के सरकार के पतन के बाद, तौहीदी जनता के बैनर तले भीड़ ने कई जगह उदारवादी इस्लाम का प्रचार करने वाले मुस्लिम सूफी संतों की कई मजरों को तोड़ दिया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदू समुदायों पर भी हमले किए हैं।

ये भी पढ़ें:देश से बाहर रहकर भी शेख हसीना का यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल, चल दिया दोहरा दांव
ये भी पढ़ें:भारत सुन नहीं रहा... शेख हसीना पर बौखलाई यूनुस सरकार; इंटरपोल से करने चली गुहार

'धार्मिक फासीवाद' का उदय

बीते दिनों 'बाउल' कलाकार अबुल सरकार की गिरफ्तारी के बाद लोगों का हिस्सा भड़क उठा है। कई मानवाधिकार समूहों, खासकर छात्रों और कलाकारों ने इस तरह की गिरफ्तारी की निंदा की है। वहीं कई जगहों पर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भी हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से बांग्लादेश में 'धार्मिक फासीवाद' का एक नया रूप उभर रहा है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Bangladesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।