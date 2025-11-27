बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथियों का उत्पात जारी, चुपचाप तमाशा देख रहे मुहम्मद यूनुस

संक्षेप: बांग्लादेश में चरमपंथी समूह 'बाउल' सिंगर्स पर लगातार हमले कर रहे हैं। ये समूह उनके संगीत और उदारवादी/समन्वयवादी विचारधारा को गैर-इस्लामी मानते हैं। गायकों के साथ मारपीट के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं।

बांग्लादेश में पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से देश में अब तक स्थिरता नहीं आ पाई है। मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है और देश में इस्लामी चरमपंथियों का उत्पात जारी है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जहां उनके खिलाफ हिंसा की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इस कड़ी में अब देश में बीते कुछ दिनों से यहां के 'बाउल' सिंगर्स पर हिंसक और जानलेवा हमले हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार चरमपंथी समूहों के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय यूनुस सरकार चुपचाप तमाशा देश रही है।

बता दें कि ‘बाउल’ रहस्यवादी लोक संगीतकारों का एक समूह है जो अपनी आध्यात्मिक गीतों, संगीत और नृत्य के लिए जाने जाते हैं। ​उनके गाने अक्सर मानव शरीर के भीतर देवत्व की खोज और पारंपरिक सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों को खारिज करने से जुड़े दर्शन पर आधारित होते हैं। ​बाउल संगीत को यूनेस्को से मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता भी मिली है।

बाउल संगीतकारों पर हमले बाउल संगीतकारों पर हाल के दिनों में धार्मिक चरमपंथियों ने कई हमले किए हैं। बीते बुधवार को एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास हमलावरों ने 'बाउल' समुदाय के कम से कम तीन गायकों पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस्लामी समूह बाउल संगीत और उनकी उदारवादी/समन्वयवादी विचारधारा को गैर-इस्लामी मानते हैं। इन हमलों में गायकों के साथ ना सिर्फ मारपीट की गई है, बल्कि कानून को ताक पर रखते हुए कई सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

‘तौहीदी जनता’ ने मचाया उत्पात जानकारी के मुताबिक इन हमलों की अगुवाई तौहीदी जनता नाम का एक चरमपंथी समूह कर रहा है। समूह से जुड़े लोगों पर पहले भी शाहबाग पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने का आरोप लगा है। पिछले साल शेख हसीना के सरकार के पतन के बाद, तौहीदी जनता के बैनर तले भीड़ ने कई जगह उदारवादी इस्लाम का प्रचार करने वाले मुस्लिम सूफी संतों की कई मजरों को तोड़ दिया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदू समुदायों पर भी हमले किए हैं।