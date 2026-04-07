नो कमेंट; इस्लामाबाद समझौते का नाम आते ही बोला पाकिस्तान, नहीं करा पाया सीजफायर

पाकिस्तान ने पिछले महीने युद्ध समाप्त कराने के प्रयास शुरू किए थे, और एक समय तो वह अमेरिका और ईरान के अधिकारियों की मेजबानी करने के करीब भी पहुंच गया था, लेकिन अधिकारियों के अनुसार पक्षों के अड़ियल रुख के कारण यह संभव नहीं हो सका।

पाकिस्तान ने सोमवार को उन खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिनमें कहा गया था कि उसने अमेरिका-ईरान युद्ध को समाप्त कराने के लिए 45 दिनों के युद्ध विराम समझौते का प्रस्ताव किया है। हालांकि, उसने यह पुष्टि की कि शांति प्रक्रिया अभी भी जारी है। बहरहाल, ईरान ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और सीजफायर से भी इनकार कर दिया है।

सरकारी पाकिस्तानी टीवी चैनल के अनुसार विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि 45 दिनों के युद्धविराम प्रस्ताव या 15 सूत्री समझौते की कई खबरें आई हैं। हम इन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि शांति प्रक्रिया जारी है। यह प्रतिक्रिया पश्चिमी मीडिया में आई उन खबरों के बाद आई है, जिनमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने वॉशिंगटन और तेहरान को एक शांति योजना सौंपी है, जिसमें संघर्ष को समाप्त करने के लिए पहले युद्ध विराम और फिर विस्तृत वार्ता पर जोर दिया गया है।

पाकिस्तान ने पिछले महीने युद्ध समाप्त कराने के प्रयास शुरू किए थे, और एक समय तो वह अमेरिका और ईरान के अधिकारियों की मेजबानी करने के करीब भी पहुंच गया था, लेकिन अधिकारियों के अनुसार पक्षों के अड़ियल रुख के कारण यह संभव नहीं हो सका।

ईरान ने युद्धविराम का ताजा प्रस्ताव ठुकराया ईरान ने मध्यस्थ देशों के जरिए तैयार किए युद्धविराम के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तेहरान इस युद्ध का स्थायी अंत चाहता है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने सोमवार को यह जानकारी दी है। समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को अपना जवाब भेज दिया है।

पाकिस्तान ने तैयार किया है प्रस्ताव रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र ने बताया कि इस रूपरेखा को पाकिस्तान ने तैयार किया है। इस रूपरेखा में दो-चरणों वाला दृष्टिकोण अपनाया गया है: पहले तत्काल युद्धविराम होगा और उसके बाद व्यापक समझौता किया जाएगा। शुरुआती सहमति को 'समझौता ज्ञापन' के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसे पाकिस्तान के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा।

इस्लामाबाद समझौता नाम से जाना जाएगा रॉयटर्स ने बताया कि इस समझौते को अस्थायी रूप से इस्लामाबाद समझौता नाम दिया गया है। इस समझौते में स्ट्रेट के लिए क्षेत्रीय रूपरेखा शामिल होगी तथा अंतिम दौर की आमने-सामने की बातचीत इस्लामाबाद में होगी। हालांकि, अमेरिका और ईरानी अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।