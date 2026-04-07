नो कमेंट; इस्लामाबाद समझौते का नाम आते ही बोला पाकिस्तान, नहीं करा पाया सीजफायर
पाकिस्तान ने पिछले महीने युद्ध समाप्त कराने के प्रयास शुरू किए थे, और एक समय तो वह अमेरिका और ईरान के अधिकारियों की मेजबानी करने के करीब भी पहुंच गया था, लेकिन अधिकारियों के अनुसार पक्षों के अड़ियल रुख के कारण यह संभव नहीं हो सका।
पाकिस्तान ने सोमवार को उन खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिनमें कहा गया था कि उसने अमेरिका-ईरान युद्ध को समाप्त कराने के लिए 45 दिनों के युद्ध विराम समझौते का प्रस्ताव किया है। हालांकि, उसने यह पुष्टि की कि शांति प्रक्रिया अभी भी जारी है। बहरहाल, ईरान ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और सीजफायर से भी इनकार कर दिया है।
सरकारी पाकिस्तानी टीवी चैनल के अनुसार विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि 45 दिनों के युद्धविराम प्रस्ताव या 15 सूत्री समझौते की कई खबरें आई हैं। हम इन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि शांति प्रक्रिया जारी है। यह प्रतिक्रिया पश्चिमी मीडिया में आई उन खबरों के बाद आई है, जिनमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने वॉशिंगटन और तेहरान को एक शांति योजना सौंपी है, जिसमें संघर्ष को समाप्त करने के लिए पहले युद्ध विराम और फिर विस्तृत वार्ता पर जोर दिया गया है।
पाकिस्तान ने पिछले महीने युद्ध समाप्त कराने के प्रयास शुरू किए थे, और एक समय तो वह अमेरिका और ईरान के अधिकारियों की मेजबानी करने के करीब भी पहुंच गया था, लेकिन अधिकारियों के अनुसार पक्षों के अड़ियल रुख के कारण यह संभव नहीं हो सका।
ईरान ने युद्धविराम का ताजा प्रस्ताव ठुकराया
ईरान ने मध्यस्थ देशों के जरिए तैयार किए युद्धविराम के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तेहरान इस युद्ध का स्थायी अंत चाहता है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने सोमवार को यह जानकारी दी है। समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को अपना जवाब भेज दिया है।
पाकिस्तान ने तैयार किया है प्रस्ताव
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्र ने बताया कि इस रूपरेखा को पाकिस्तान ने तैयार किया है। इस रूपरेखा में दो-चरणों वाला दृष्टिकोण अपनाया गया है: पहले तत्काल युद्धविराम होगा और उसके बाद व्यापक समझौता किया जाएगा। शुरुआती सहमति को 'समझौता ज्ञापन' के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसे पाकिस्तान के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा।
इस्लामाबाद समझौता नाम से जाना जाएगा
रॉयटर्स ने बताया कि इस समझौते को अस्थायी रूप से इस्लामाबाद समझौता नाम दिया गया है। इस समझौते में स्ट्रेट के लिए क्षेत्रीय रूपरेखा शामिल होगी तथा अंतिम दौर की आमने-सामने की बातचीत इस्लामाबाद में होगी। हालांकि, अमेरिका और ईरानी अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किये कर रहे मध्यस्थता
पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किये ईरान में युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। नया प्रस्ताव ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को भेजा गया था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
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