इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्मों के लिए... गाजा शांति प्रस्ताव में क्या था, क्या है पूरी डिटेल

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने फिर से कहा कि वह नोबेल पुरस्कार पाने के योग्य हैं। गाजा में सीजफायर के बाद जो शांति प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें कतर, मिस्र और तुर्की जैसे इस्लामिक देशों ने भी साइन किए हैं। इस प्रस्ताव में क्या था, वह अमेरिका की ओर से जस का तस जारी किया गया है।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटनTue, 14 Oct 2025 12:22 PM
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में सोमवार को मिस्र में गाजा शांति प्रस्ताव पर वार्ता हुई। इस समिट में भारत समेत दुनिया के 20 देशों के नेता मौजूद थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान गाजा की जंग रुकवाने के लिए खुद को क्रेडिट दिया तो वहीं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने फिर से कहा कि वह नोबेल पुरस्कार पाने के योग्य हैं। गाजा में सीजफायर के बाद जो शांति प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें कतर, मिस्र और तुर्की जैसे इस्लामिक देशों ने भी साइन किए हैं। इस प्रस्ताव में क्या था, वह अमेरिका की ओर से जस का तस जारी किया गया है। इसमें लिखा है...

हम सभी ट्रंप शांति समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए यह सहमति जताते हैं कि इसका पालन करेंगे। दो साल से चली आ रही जंग आज समाप्त हुई है। इसके अलावा यह मिडल ईस्ट क्षेत्र के लिए उम्मीद, सुरक्षा और साझा विजन का नया अध्याय है। हम इस प्रयास में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हैं। उन्होंने गाजा में जंग की समाप्ति कराई और मिडल ईस्ट में शांति बहाल की है। इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों ही अब शांति से रह सकेंगे। इससे इजरायल और फिलिस्तीन के लोगों के मानवाधिकारों की भी रक्षा हो सकेगी। उनकी सुरक्षा और गरिमा की गारंटी तय होगी।

हम यह पुष्टि करते हैं कि सार्थक प्रगति सहयोग और निरंतर संवाद से होती है। राष्ट्रों और जनसमूहों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं स्थिरता के स्थायी हितों की सेवा करता है। हम इस क्षेत्र के गहरे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को स्वीकार करते हैं। इस भूमि से इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म की जड़ें जुड़ी हैं। इन पवित्र संबंधों के प्रति सम्मान और उनके विरासत स्थलों की रक्षा, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहेगी। हम सभी प्रकार के उग्रवाद और कट्टरपंथ को समाप्त करने के अपने संकल्प में एकजुट हैं।

हम यह वचन देते हैं कि भविष्य के विवादों का समाधान बल प्रयोग या दीर्घकालिक संघर्ष के बजाय कूटनीतिक संवाद और वार्ता के माध्यम से किया जाएगा। हम यह स्वीकार करते हैं कि मध्य पूर्व अब लगातार युद्ध, ठहरी हुई वार्ताओं के चक्र को और नहीं झेल सकता। पिछले दो वर्षों में देखी गई त्रासदियां हमें इस बात की तात्कालिक याद दिलाती हैं कि आने वाली पीढ़ियां अतीत की असफलताओं से बेहतर भविष्य की हकदार हैं।

