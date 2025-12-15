कार में रखा था ISIS का झंडा, पहले भी शक के दायरे में था बोंडी बीच पर हमला करने वाला नवीद

संक्षेप: बोंडी बीच पर मौत का खेल खेलने वाले आतंकियों की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है। वहीं उनके आईएसआईएस से जुड़े होने के भी सबूत मिल रहे हैं। एक आतंकी की कार से आईएसआईएस का झंडा मिला है।

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। दोनों हमलावर बाप-बेटे की पहचान पाकिस्तान के नागरिकों के रूप में की गई है। यहूदियों के त्योहार के मौके पर हुए हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों हमलावरों का लिंक खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस से पाया गया है। घटनास्थल के पास ही खड़ी हमलावर की कार से आईएसआईएस का झंडा मिला है। इसके अलावा कार से एक विस्फोटक भी बरामद किया गया है।

आतंकी साजिद के पास लाइसेंसी हथियार थे। जानकारी के मुताबिक उसके पास कम से कम 6 बंदूकें थीं। वहीं उसे बेटे नवीद के पास भी कई हथियार थे। साजिद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि नवीद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक साजिद 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में उसे परमानेंट वीजा मिल गया। इसके बाद वह तीन बार विदेश यात्रा कर चुका है।

पहले भी हो चुकी है ISIS लिंक की जांच एबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नवीद की आतंकी लिंक को लेकर पहले भी जांच हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की जांच एजेंसी एएसआईओ ने 2019 में उसके आईएसआईएस से जुड़े होने की जांच की थी। अधिकारियों के मुताबिक वह इसाक अल मतारी जैसे आतंकी के संपर्क में था। मतारी सात साल जेल में काट चुका था। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी बताया कि नवीद अकरम 2019में भी शक के दायरे में आ चुका है।