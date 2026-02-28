क्या शुरू होने जा रहा है विश्वयुद्ध? हमले के बाद ईरान पर भड़के मुस्लिम देश; दे दी युद्ध की चेतावनी
ईरान ने ना केवल इजरायल बल्कि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर समेत कई देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। इससे मुस्लिम देश भी ईरान पर भड़क गए हैं और इसे संप्रभुता पर हमला बता रहे हैं।
ईरान और इजरायल के बीच हुआ यह युद्ध बड़ा रूप लेने लगा है। ईरान ने जब हमले शुरू किए तो ये हमले इजरायल तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि यूएई, दुबई, कतर, सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देशों में स्थिति अमेरिका के बेस भी जद में आ गए। अबू धाबी में भी कई धमाके की आवाजें सुनाई दीं। इसके अलावा ईरान ने बहरीन में भी अमेरिका के एयर बेस को निशाना बनाया। ईरान की इस हरकत के बाद सऊदी अरब और यूएई ने उसे चेतावनी देते हुए कहा है कि यह देश कि संप्रभुता पर हमला है और अगर आगे ऐसा होता है तो ईरान को बुरे परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे में अगर कई देश भिड़ जाएंगे तो विश्वयुद्ध जैसी संभावनाओं को नकारा भी नहीं जा सकता है।
कई देशों के बीच युद्ध को शांत करवाने के लिए अमेरिका आगे आता है। वहीं इस युद्ध में अमेरिका पहले से ही इजरायल का साथ दे रहा है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता चल ही रही थी। इतने दिनों में इसको लेकर कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई में भी अमेरिकी एयर बेस पर ईरान ने हमले किए हैं।
नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा शुक्रिया
मध्य एशिया में इस अशांति के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में आतंकी ताकतों को खत्म करने के लिए इजरायल और अमेरिका ने मिलकर अभियान शुरू किया है। नेतन्याहू ने इजरायल के लोगों से कहा कि वे सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले लें।
कैसे रुक सकता है युद्ध?
अगर ईरान घुटने टेकता है या फिर सत्ता परिवर्तन आसानी से हो जाता है तभी यह युद्ध रुक सकता है। अगर ईरान का साथ देने के लिए कोई देश उतर पड़ता है तो खतरा और बढ़ जाएगा। हालांकि मुस्लिम देश पहले ही ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में व्यस्त है। ऐसे में लगता नहीं है कि ईरान का साथ देने के लिए कोई सामने आने वाला है।
ईरानी मीडिया के अनुसार जानकारी में इजरायल ने सभी नागरिक उडानें रद्द कर दी हैं और सभी समारोह, शैक्षिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। तेहरान में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी है। मेहराबाद हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा तेहरान में सर्वोच्च नेता खामेनेई के कार्यालय के पास हमला हुआ है। श्री ख़ामेनेई फिलहाल तेहरान में नहीं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया है। ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमला किया है। दोनों देशों के बीच हमले को देखते हुए कतर, यूएई, ओमान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद करने का आदेश जारी किया है। बहरीन की राजधानी में धमाके सुनाई दिये हैं। बहरीन में आपातकाल लगा दिया है। ईरान में इस समय इंटरनेट लगभग पूरी तरह से बंद हैं।
