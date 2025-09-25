Is there a plan to impose a 500 percent tariff on India A bill was introduced in the US Congress an official said भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का था प्लान? US संसद में लाया गया था बिल, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Is there a plan to impose a 500 percent tariff on India A bill was introduced in the US Congress an official said

भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का था प्लान? US संसद में लाया गया था बिल

यह पूछे जाने पर कि अमेरिका चीन पर ऐसा ही दबाव क्यों नहीं बना रहा, अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन बीजिंग के साथ अपने तरीके से निबट रहा है और वहां भी इसी प्रकार के संदेश (अमेरिका द्वारा लिए जाने वाले कड़े फैसले) सुने जा सकते हैं।

Nisarg Dixit भाषाThu, 25 Sep 2025 02:03 PM
share Share
Follow Us on
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का था प्लान? US संसद में लाया गया था बिल

अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने रूसी तेल के मुद्दे को लेकर भारत पर लगाए गए टैरिफ पर बात की। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय बातचीत जारी है और जल्द ही इसका समाधान निकल सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका की संसद में एक विधेयक लाया गया था, जिसमें रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ की बात कही गई थी।

भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद जारी रखने के मुद्दे पर अधिकारी ने स्वीकार किया कि यह मुद्दा इस सप्ताह रुबियो और जयशंकर की द्विपक्षीय बैठक में उठाया गया।

अधिकारी ने कहा, 'यह मुद्दा हर बैठक में उठाया जाता है... राष्ट्रपति पूरी तरह स्पष्ट हैं। वह यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि रूस की कोई आय हो... उन्होंने यह बात अपने यूरोपीय साझेदारों और भारत, दोनों से स्पष्ट रूप से कही है। हमने इस बात को हर अवसर पर उठाया है कि हम (रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर) पुतिन को प्राप्त होने वाली राजस्व रेखा (आय) को समाप्त करना चाहते हैं।'

यह पूछे जाने पर कि अमेरिका चीन पर ऐसा ही दबाव क्यों नहीं बना रहा, अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन बीजिंग के साथ अपने तरीके से निबट रहा है और वहां भी इसी प्रकार के संदेश (अमेरिका द्वारा लिए जाने वाले कड़े फैसले) सुने जा सकते हैं।

अधिकारी ने कहा कि भारत पर ट्रंप प्रशासन द्वारा लगातार जो दबाव डाला जा रहा है वह यूरोपीय संघ सहित कुछ अन्य देशों पर डाले जा रहे इसी तरह के दबाव से अलग नहीं है और उन्हें भी इसी प्रकार के 'कठिन संदेश (कड़े निर्णय)' दिए जा रहे हैं।

उन्होंने अमेरिकी संसद में पेश एक विधेयक का उल्लेख किया, जिसमें रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के प्रस्तावों को देखते हुए वॉशिंगटन ने वर्तमान में 25 प्रतिशत का जो शुल्क लगा रखा है, वह 'इतना बुरा प्रतीत नहीं होता।' अधिकारी ने कहा, 'हम इन देशों पर दबाव डालते रहेंगे ताकि वे रूसी ऊर्जा से होने वाली आय को बंद करें'।

अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया है, जिससे भारतीय निर्यात पर कुल अमेरिकी शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह शुल्क अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाये गये शुल्क की तुलना में सबसे अधिक में से एक है।

विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा कि अमेरिका अभी तक भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 'एक महत्वपूर्ण साझेदार' मानता है।

उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिका ने ईरान स्वतंत्रता एवं प्रसार रोधी कानून (आईएफसीए) के तहत दी गई छूटों को समाप्त कर दिया है। इसके तहत अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत चाबहार बंदरगाह का भारत द्वारा किए जाने वाले उपयोग के लिए दी गयी छूट भी वापस ले ली गई हैं।

इसी बात को विस्तार देते हुए अधिकारी ने कहा,' राष्ट्रपति (ईरान पर) अधिकतम दबाव की नीति वाले अभियान पर लौट रहे हैं... और इसके साथ ही न केवल भारत बल्कि सभी देशों के लिए चाबहार बंदरगाह तक पहुंच की अनुमति रद्द कर दी गई है। आईआरजीसी (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर) को जो भी आय होगी, उस पर अब प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिनमें चाबहार बंदरगाह (से होने वाली आय) भी शामिल है।'

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा एच1बी वीजा आवेदकों के लिए हाल में घोषित 100,000 डॉलर के शुल्क का है जिसके बारे में अधिकारी ने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर भारत के साथ सम्पर्क बनाए हुए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह शुल्क केवल नए आवेदकों के लिए है, वर्तमान एच1बी वीजा धारकों के लिए नहीं है।

अधिकारी ने कहा, 'हमने भारत को यह बात स्पष्ट कर दी है। हमें अब तक कोई खास आपत्ति नहीं मिली है। देखेंगे कि यह कैसे चलता है। इसका एक मकसद आवेदन प्रक्रिया में धोखाधड़ी को रोकना है। जो कंपनियां अत्यधिक योग्य पेशेवरों को लाना चाहती हैं, वे यह शुल्क देकर ऐसा करती रहेंगी।”।

अधिकारी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस की इस वर्ष हुई भारत यात्रा का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को '21वीं सदी को परिभाषित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक” बताया था। विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा, 'यही इस (ट्रंप) प्रशासन का भी मानना है, और हम इन मुद्दों पर काम करना जारी रखेंगे”।

उन्होंने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि विदेश मंत्री रुबियो के पद भार संभालने के बाद जनवरी में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक उनका पहला विदेश दौरा था। इसके बाद फरवरी में विदेश मंत्री जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक हुई थी।।

अधिकारी ने दावा किया, ‘‘ यदि आप इस (रिश्तों में खटास आने के वर्तमान) संक्षित दौर से थोड़ा पीछे हटकर संबंधों को देखते हैं तो वास्तव में यह सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं और इनका लगातार विस्तार हो रहा है।

Donald Trump Trump tariffs

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।