खुलने वाला है होर्मुज? अमेरिका और ईरान के सामने रखा गया टू स्टेप पीस प्लान; रिपोर्ट में दावा
ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रुकने और होर्मुज के खुलने के संकेत मिल रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मध्यस्थता कर रहे देशों ने ईरान और अमेरिका दोनों को टू स्टेप पीस प्लान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे पाकिस्तान ने तैयार किया है।
ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रुकने और होर्मुज के खुलने के संकेत मिल रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मध्यस्थता कर रहे देशों ने ईरान और अमेरिका दोनों को टू स्टेप पीस प्लान दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान को पाकिस्तान ने तैयार किया है। हालांकि इसपर कितना विश्वास किया जा सकता है, यह कहना अभी मुश्किल है। ईरान ने कभी पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात स्पष्टता के साथ स्वीकार ही नहीं की है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट की मानं तो पाकिस्तान ने तेहरान और अमेरिका दोनों के साथ ही दो चरणों वाला प्लान साझा किया है। पाकिस्तान खुद कई बार दावा कर चुका है कि वह ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा है। हालांकि ईरान ने सोमवार को भी इस बात से इनकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की युद्ध में कोई भूमिका ही नहीं है। ईरान ने इस दावे को भी खारिज कर दिया कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत कर रही है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ जल्द ही डील होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा।
पहले चरण में 45 दिनों का युद्धविराम
इससे पहले अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी थी कि इस संघर्ष को सुलझाने कि लिए दो चरणों की योजना तैयार की गई है। इसमें पहले चरण में 45 दिनों के युद्धविराम पर चर्चा हो रही है। एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप प्रशासन ने हाल के दिनों में ईरान के सामने कई प्रस्ताव रखे थे, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने अभी तक उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले सोशल मीडिया पर ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और पुलों को मंगलवार को नष्ट करने की धमकी दी है और होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की मांग की है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक दो-चरणों वाले समझौते पर फिलहाल चर्चा चल रही है। पहले चरण में 45 दिनों का युद्धविराम शामिल है, जिसके दौरान अंतिम शांति की शर्तों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने कहा कि यदि पक्षों को बातचीत के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो इस युद्धविराम को बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरे चरण में युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप देना शामिल है।
ईरान में हुए हमलों में 6 बच्चों की मौत
युद्धविराम की इन बातों के बीच ही अमेरिका और इजरायल के हमले में तेहरान में कम से कम 6 बच्चों की मौत हो गई। प्रेस टीवी ने आपातकालीन सेवाओं के हवाले से बताया है कि तेहरान के आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार चार बच्चियों और दो बच्चों की मौत हुई, जिनकी उम्र 10 साल से कम थी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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