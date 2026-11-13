Nvidia के फाउंडर जेन्सेन हुआंग की लवर सच में चीनी जासूस थी? क्या कह रहीं अमेरिकी जांच एजेंसियां?
नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के ऑफिस और CIA के अधिकारी अभी भी इस बात से सहमत नहीं हैं कि इंटरसेप्ट किए गए कम्युनिकेशन से यह साबित होता है कि एलिस ने जानबूझकर बीजिंग को सेंसिटिव जानकारी दी थी।
एनवीडिया के फाउंडर जेन्सेन हुआंग को विवाहेतर संबंधों से जुड़े मामले में सीईओ पद से इस्तीफा देना पड़ा है। शक है कि जिस बिजनेसवुमन लवर एलिस हुआंग के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वह चीन के लिए जासूसी कर रही थी। हालांकि, इस मामले में जांच कर रहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इसके नतीजों पर बंटी हुई हैं। सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है क अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को अभी तक इस बात के पक्के सबूत नहीं मिले हैं कि एलिस हुआंग को चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (MSS) ने जेन्सेन हुआंग या सीनियर अमेरिकी पॉलिसीमेकर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भर्ती किया था।
नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के ऑफिस और CIA के अधिकारी अभी भी इस बात से सहमत नहीं हैं कि इंटरसेप्ट किए गए कम्युनिकेशन से यह साबित होता है कि एलिस ने जानबूझकर बीजिंग को सेंसिटिव जानकारी दी थी। हालांकि, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे अधिकारियों का मानना है कि उनके बिजनेस कनेक्शन, Nvidia की लीडरशिप तक पहुंच और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से करीबी की वजह से काउंटरइंटेलिजेंस के लिए बड़े रिस्क थे। बता दें कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI कम से कम एक साल से इस रिश्ते की जांच कर रही है। एक खास तौर पर चिंताजनक इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से पता चला है कि जेन्सेन हुआंग के किसी करीबी से मिली जानकारी चीनी इंटेलिजेंस चैनलों तक पहुंच गई थी। जांच करने वालों को यह पता नहीं चला है कि एलिस इसके लिए जिम्मेदार थी या नहीं।
अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने गुरुवार को कहा कि जस्टिस डिपार्टमेंट उसकी कथित जासूसी गतिविधियों के बारे में किसी पक्के नतीजे पर नहीं पहुंचा है। ट्रंप ने भी इस अनिश्चितता को माना, और सवाल किया कि क्या एलिस की पहचान सच में एक जासूस के तौर पर हुई थी।
हुआंग का सीईओ पद से इस्तीफा
वहीं, जेनसेन हुआंग ने इस हफ्ते विवाहेतर संबंधों की खबरें सामने आने के बाद चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद से इस्तीफा दे दिया। इनमें से एक महिला के साथ उनके संबंधों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी पैदा हुई हैं। 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की खबर के मुताबिक, हुआंग एक ऐसी महिला व्यवसायी के साथ प्रेम प्रसंग में थे, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीन की जासूस मानती हैं। हालांकि, बीजिंग ने इस आरोप से इनकार किया है।
'न्यूयॉर्क टाइम्स' और कुछ अन्य मीडिया संस्थानों ने एनवीडिया के कर्मचारियों के हवाले से खबर दी कि हुआंग के अपने अधीन काम करने वाली एक कर्मचारी के साथ भी विवाहेतर संबंध थे, जिससे उनके इस्तीफे की मांग और तेज हो गई। एनवीडिया ने गुरुवार को हुआंग के इस्तीफे की घोषणा की, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। उसने कहा कि साल 2013 से एनवीडिया की मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) और कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रही कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी संभालेंगी।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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