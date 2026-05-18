सेना ने लीक किए इमरान खान से जुड़े दस्तावेज? पाकिस्तान में सियासी भूचाल पर कई सवाल
पाकिस्तान में इमरान को सत्ता से हटाने के लिए साजिश का खुलासा करने वाले लीक डॉक्यूमेंट ने सनसनी फैला दी है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यह लीक किया किसने है? इसे प्रकाशित करने वाले संस्थान ड्रॉप ने स्पष्ट रूप से कुछ कहने से मना किया है।
पाकिस्तान में इमरान को सत्ता से हटाने के लिए साजिश का खुलासा करने वाले लीक डॉक्यूमेंट ने सनसनी फैला दी है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यह लीक किया किसने है? इसे प्रकाशित करने वाले संस्थान ड्रॉप ने स्पष्ट रूप से कुछ कहने से मना किया है। हालांकि इशारों-इशारों में पाकिस्तानी सेना की तरफ इशारा किया गया है। अगर पाकिस्तानी सेना की तरफ से इतना गोपनीय दस्तावेज लीक होता है तो वहां एक बड़ा सियासी संकट फिर खड़ा हो सकता है।
क्या है विवाद
इस विवाद उस वक्त फिर से सामने आया जब ड्रॉप वेबसाइट ने एक क्लासीफाइड पाकिस्तान दस्तावेज को प्रकाशित किया। जानकारी के मुताबिक इस दस्तावेज को अमेरिका में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत ने मार्च 2022 में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद भेजा गया। लीक दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिकी राजदूत, डोनाल्ड लू ने इमरान खान की विदेश नीति को लेकर चिंता जताई थी। इसमें खासतौर पर इमरान की मॉस्को यात्रा पर ऐतराज जताया गया था, जो उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले वाले दिन की थी। गुप्त दस्तावेजों में यह भी कहा गया कि अगर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटा दिया जाता है तो अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं।
किसने लीक किए दस्तावेज
बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इन क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स को लीक किसने किया? ड्रॉप साइट का दावा है कि यह प्रधानमंत्री कार्यालय से लीक नहीं हुई है। जबकि पिछले दो साल से इसको लेकर तरह-तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे। ड्रॉप का कहना है कि यह डॉक्यूमेंट्स उसके पास पाकिस्तानी सेना से आए हैं। इसके मुताबिक, सिफर को पाकिस्तान तंत्र के कई लोगों तक पहुंचाया गया था, जिसमें सेना के अधिकारी भी शामिल थे। इसकी कॉपियां, साल 2024 के अंत तक सर्कुलेशन में थीं। संस्थान ने दावा किया है कि इसका सोर्स एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के नेतृव से भ्रमित है। हालांकि लीक करने वाले के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।
अब आगे क्या होगा
इस लीक हुई जानकारी को इमरान खान की पार्टी बड़ा मुद्दा बना सकती है। वह अपने उस दावे को फिर से मजबूती देगी, जिसमें उसने कहा था कि इमरान को हटाने के लिए राजनीतिक साजिश रची गई थी। वहीं, पाकिस्तान का सुरक्षा तंत्र आंतरिक जांच शुरू कर सकता है। इसके जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि आखिर इतने क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स कोई पहुंचा कैसे? अगर सेना का हाथ सामने आता तो इससे एक नई बहस शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हालात स्थिर होते नजर नहीं आ रहे।
नए खुलासों से किस बात की चिंता
नए खुलासों पर पाकिस्तानी सियासी जगत में काफी चिंता है। इसकी वजह, इसमें बातें काफी स्पष्ट रूप से कही गई हैं। इन बातों को लेकर इमरान खान और पाकिस्तानी मीडिया ने सार्वजनिक रूप से चर्चा की थी। लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक, वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ डोनाल्ड लू ने कथित रूप से पाकिस्तान के राजदूत से कहाकि खान की रूस यात्रा ने वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच संबंधों में दरार पैदा कर दी है। इससे यह संकेत मिलता है कि अमेरिका ने यूक्रेन पर पाकिस्तान की निष्पक्षता को अस्वीकार्य माना। खासतौर पर ऐसे समय में जब वॉशिंगटन रूस को कूटनीतिक रूप से अलग करने की कोशिश कर रहा था।
इमरान की पार्टी का रुख
इमरान खान और उनकी पार्टी पहले ही इस तरह के आरोप लगा चुकी है। वहीं, इन दस्तावेजों के प्रकाशन के बाद फिर से विवाद शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की पूर्व की गठबंधन सरकार और सेना ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि यह सभी आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। वहीं, अमेरिका भी लगातार इसे नकारता रहा है कि इमरान सरकार गिराने में उसका कोई हाथ है। लेकिन ताजा लीक ने इस मामले में को एक नई दिशा दे दी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।