क्या बुर्ज खलीफा भी हमले की चपेट में? डर के मारे खाली कराई गई इमारत

क्या दुबई के बुर्ज खलीफा पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है? एक वीडियो में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के पास विस्फोट और काला धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि, बुर्ज खलीफा को अभी तक सीधे निशाना नहीं बनाया गया और न ही इसे कोई नुकसान पहुंचा है। यह जरूर है कि सुरक्षा कारणों से बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया है। शहर में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं और मिसाइलें आसमान में देखी गई हैं। यह घटना अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हमलों के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई के रूप में सामने आई है।

ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें UAE के अबू धाबी और दुबई प्रभावित हुए। अबू धाबी में मिसाइल मलबे से एक नागरिक की मौत हुई, जबकि दुबई के पाम जुमेराह इलाके में एक होटल के पास विस्फोट हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हुए और आग लग गई। यूएई की वायु रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक लिया, लेकिन कुछ मलबा गिरने से नुकसान हुआ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने उड़ानें रोक दीं और शहर में लोग दहशत में घरों में दुबक गए। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे आक्रामकों के खिलाफ निर्णायक जवाब देंगे।

वीडियो में क्या दिख रहा वीडियो में दिख रहा विस्फोट और धुआं बुर्ज खलीफा के आसपास का है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह ईरानी शाहेद ड्रोन या मिसाइल से जुड़ा है। कुछ वीडियो में ड्रोन 2 इमारतों के बीच गिरते हुए दिखे, जिससे जोरदार धमाका हुआ। दुबई मीडिया ऑफिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर न करने की अपील की और शांति बनाए रखने को कहा। बुर्ज खलीफा को सावधानी के तौर पर खाली किया गया, जो शहर की चिंता का प्रतीक है। यह घटना मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को दर्शाती है, जहां अमेरिका-इजरायल हमलों के बाद ईरान ने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं।