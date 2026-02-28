Hindustan Hindi News
क्या बुर्ज खलीफा भी हमले की चपेट में? डर के मारे खाली कराई गई इमारत

Feb 28, 2026 11:53 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
वीडियो में दिख रहा विस्फोट और धुआं बुर्ज खलीफा के आसपास का है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह ईरानी शाहेद ड्रोन या मिसाइल से जुड़ा है। कुछ वीडियो में ड्रोन 2 इमारतों के बीच गिरते हुए दिखे, जिससे जोरदार धमाका हुआ।

क्या दुबई के बुर्ज खलीफा पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है? एक वीडियो में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के पास विस्फोट और काला धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि, बुर्ज खलीफा को अभी तक सीधे निशाना नहीं बनाया गया और न ही इसे कोई नुकसान पहुंचा है। यह जरूर है कि सुरक्षा कारणों से बुर्ज खलीफा को खाली कराया गया है। शहर में विस्फोटों की आवाजें सुनाई दीं और मिसाइलें आसमान में देखी गई हैं। यह घटना अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हमलों के जवाब में ईरान की जवाबी कार्रवाई के रूप में सामने आई है।

ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें UAE के अबू धाबी और दुबई प्रभावित हुए। अबू धाबी में मिसाइल मलबे से एक नागरिक की मौत हुई, जबकि दुबई के पाम जुमेराह इलाके में एक होटल के पास विस्फोट हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हुए और आग लग गई। यूएई की वायु रक्षा प्रणाली ने कई मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक लिया, लेकिन कुछ मलबा गिरने से नुकसान हुआ। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने उड़ानें रोक दीं और शहर में लोग दहशत में घरों में दुबक गए। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे आक्रामकों के खिलाफ निर्णायक जवाब देंगे।

वीडियो में क्या दिख रहा

वीडियो में दिख रहा विस्फोट और धुआं बुर्ज खलीफा के आसपास का है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह ईरानी शाहेद ड्रोन या मिसाइल से जुड़ा है। कुछ वीडियो में ड्रोन 2 इमारतों के बीच गिरते हुए दिखे, जिससे जोरदार धमाका हुआ। दुबई मीडिया ऑफिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर न करने की अपील की और शांति बनाए रखने को कहा। बुर्ज खलीफा को सावधानी के तौर पर खाली किया गया, जो शहर की चिंता का प्रतीक है। यह घटना मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को दर्शाती है, जहां अमेरिका-इजरायल हमलों के बाद ईरान ने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा

यह पूरी घटना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है, क्योंकि कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में भी मिसाइलें रोकी गई हैं। यूएई ने हमले की निंदा की और जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखा है। फिलहाल कोई बड़ा नुकसान बुर्ज खलीफा को नहीं पहुंचा, लेकिन इसे खाली कराने और विस्फोटों ने दुबई की छवि को प्रभावित किया है। फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आगे की कार्रवाई तय कर सकती है कि संघर्ष कितना फैलता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Iran Israel israel iran war

