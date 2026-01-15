टल गई ईरान-US जंग? कतर के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर लौटे सैनिक; ईरान ने भी खोले एयरस्पेस, समझें संदेश

Hindustan Hindi News
Iran-US Tension: तीन सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बुधवार को जारी किए गए हाई अलर्ट के बाद कतर में अमेरिकी अल उदीद एयर बेस पर सुरक्षा चेतावनी का स्तर कम कर दिया गया है।

Jan 15, 2026 10:37 pm ISTPramod Praveen रॉयटर्स, दुबई/वॉशिंगटन
Iran-US Tension: एक और जंग के मुहाने पर खड़े मिडिल-ईस्ट से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की योजना टाल दी है। यही वजह है कि एक तरफ कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर अमेरिकी सैनिकों की वापसी होने लगी है तो दूसरी तरफ ईरान ने अपने एयरस्पेस को फिर से खोल दिए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि बुधवार को कतर के अल उदीद मिलिट्री बेस से हटाए गए अमेरिकी विमान धीरे-धीरे बेस पर लौट रहे हैं।

स्थिति की जानकारी रखने वाले तीन सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बुधवार को जारी किए गए हाई अलर्ट के बाद कतर में अमेरिकी अल उदीद एयर बेस पर सुरक्षा चेतावनी का स्तर कम कर दिया गया है। इसके साथ ही, जिन कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बेस छोड़ने की सलाह दी गई थी, उन्हें भी लौटने की अनुमति दे दी गई है।

ट्रंप के सुर बदले, ‘वेट एंड वॉच’ नीति

यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना रुख कुछ नरम किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी दी गई है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में अब मौतों की संख्या कम हो रही है और फिलहाल बड़े पैमाने पर फांसी की कोई योजना नहीं है। ट्रंप ने पहले ईरान को सख़्त चेतावनियाँ दी थीं, लेकिन अब उन्होंने ‘इंतज़ार करो और देखो’ (Wait and See)की नीति अपनाने के संकेत दिए हैं।

ईरान में फांसी के मामलों पर राहत के संकेत

इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि देश में किसी को भी फांसी देने की कोई योजना नहीं है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि करज शहर में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 26 वर्षीय युवक को मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। मानवाधिकार संगठन हेंगॉ (Hengaw) ने भी पुष्टि की है कि प्रदर्शनकारी इरफान सोलतानी की प्रस्तावित फांसी फिलहाल टाल दी गई है। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा,“यह अच्छी खबर है। उम्मीद है यह सिलसिला जारी रहेगा।”

ईरान ने फिर खोला हवाई क्षेत्र

तनाव के बीच ईरान ने भी बड़ा कदम उठाते हुए करीब पांच घंटे बाद अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया। बुधवार देर शाम अमेरिका-ईरान टकराव की आशंका के चलते ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया था, जिससे कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द या मार्ग बदलना पड़ा था। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइटरडार24 के अनुसार, हवाई क्षेत्र खुलते ही ईरानी एयरलाइंस की कई उड़ानों ने दोबारा उड़ान शुरू की। एयरस्पेस बंद होने से पहले के मुकाबले उस समय ईरान के ऊपर उड़ानों की संख्या बेहद कम हो गई थी।

क्या अमेरिका ने हमला टाल दिया?

हालांकि इन घटनाओं से तनाव में कुछ कमी के संकेत जरूर मिलते हैं, लेकिन यह अब भी साफ नहीं है कि अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प पूरी तरह छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें भी चल रही हैं कि अमेरिका ने आखिरी वक्त पर ईरान पर हमले की योजना टाल दी है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में अमेरिका दबाव बनाए रखते हुए सीधे टकराव से बचने की रणनीति अपना सकता है। हालांकि क्षेत्र की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और किसी भी क्षण हालात बदल सकते हैं। चूंकि ट्रंप, एक अप्रत्याशित व्यक्ति हैं, जो कभी भी कोई चौंकाने वाला कदम उठा सकते हैं लेकिन फिलवक्त ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ट्रंप ने इसके संकेत रजा पहलवी के नेतृत्व क्षमता पर आशंका जताकर भी दे चुके हैं।

