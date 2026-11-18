आयरलैंड के शैनन एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना के 60 मिलियन डॉलर के C-130 हरक्यूलिस विमान में कुल्हाड़ी और केमिकल से तोड़फोड़ का आरोप। 48 वर्षीय आयरिश नागरिक पर अमेरिका में केस दर्ज, दोषी साबित होने पर हो सकती है 10 साल की जेल।

अमेरिकी सेना के C-130 विमान पर बड़ा हमला, कुल्हाड़ी और केमिकल से मचाई तबाही; 10 साल की हो सकती है जेल (फाइल फोटो- C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान, AFP)

अमेरिकी सेना के एक सैन्य विमान को नुकसान पहुंचाने के मामले में एक आयरिश नागरिक पर आरोप तय किए गए हैं। जानकर हैरानी होगी कि इस विमान की कीमत करीब 60 मिलियन डॉलर (लगभग 5.6 अरब रुपये) बताई गई है। सरकारी वकील का आरोप है कि 48 वर्षीय दाइथी ओ’कोरैन नाम के व्यक्ति ने आयरलैंड के शैनन एयरपोर्ट पर खड़े अमेरिकी सैन्य विमान में घुसकर कुल्हाड़ी, केमिकल और दूसरे औजारों की मदद से बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। इस घटना के बाद विमान उड़ान भरने की स्थिति में नहीं रहा।

अमेरिका में मैनहट्टन की अदालत में मंगलवार को सार्वजनिक किए गए मुकदमे में ओ’कोरैन पर अमेरिकी सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। यह घटना 11 अप्रैल की बताई गई है। दोषी साबित होने पर उसे अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है।

एयरपोर्ट की सुरक्षा घेरा तोड़कर विमान में घुसा आरोपी अमेरिकी वकीलों के मुताबिक, ओ’कोरैन ने सुबह करीब 4:40 बजे शैनन एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को भेदकर टैक्सीवे पर खड़े अमेरिकी एयर नेशनल गार्ड के सी-130 हरक्यूलिस विमान में प्रवेश किया। यह विमान सैन्य मिशन के लिए किसी दूसरे देश जाने वाला था।

आरोप है कि विमान में घुसने के लिए उसने पहले उसके लॉकिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और फिर खुद को अंदर बंद कर लिया। उसने दरवाजों को खोलने से रोकने के लिए स्ट्रैप, ब्रैकेट और स्क्रू का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, दरवाजों की पटरी में एपॉक्सी के साथ बॉल बेयरिंग डाल दी, जिससे दरवाजे खुलना और बंद होना मुश्किल हो गया।

तारों से लेकर कॉकपिट के उपकरणों तक को बनाया निशाना अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने कई घंटों तक विमान के अलग-अलग हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। उसने बिजली के तारों के बंडल काट दिए, हाइड्रोलिक लाइनों को क्षतिग्रस्त किया और लिक्विड ऑक्सीजन लाइन को दबाकर नुकसान पहुंचाया।

इसके अलावा विमान की एयर डक्ट में छेद किए और कॉकपिट में लगे सभी गेज तोड़ दिए। विमान के बाहरी हिस्से पर कुल्हाड़ी से वार किए गए। आरोपी ने फ्यूल टैंक में भी कुछ पदार्थ और सामान डाल दिए, जिनमें बॉल बेयरिंग भी शामिल थे।

अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि इस तोड़फोड़ के कारण विमान पूरी तरह उड़ान के अयोग्य हो गया। अब इसे दोबारा सक्रिय उड़ान सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा। विमान की अनुमानित कीमत करीब 60 मिलियन डॉलर थी।

हमले की कई महीने पहले से तैयारी करने का आरोप अमेरिकी अभियोजकों का दावा है कि ओ’कोरैन ने इस घटना को अचानक अंजाम नहीं दिया, बल्कि इसके लिए कई महीने पहले से तैयारी कर रहा था। जांच के मुताबिक, उसने इंटरनेट पर सी-130 विमान की बनावट और एयरपोर्ट परिसर में बिना पकड़े प्रवेश करने के संभावित रास्तों से जुड़ी जानकारी खोजी थी। उसने एक ऐसे मोबाइल ऐप की सदस्यता भी ली थी, जो सैन्य विमानों समेत उड़ानों की लाइव ट्रैकिंग की सुविधा देता है।

इसके अलावा, उसने गैलियम के कैप्सूल भी मंगवाए थे। यह एक ऐसा रसायन है जो स्टील को संक्षारित कर सकता है और एल्युमीनियम को कमजोर कर सकता है। मुकदमे में यह भी दावा किया गया है कि उसने पहले शैनन एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना में शामिल रह चुके एक व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की थी।

एफबीआई के न्यूयॉर्क कार्यालय के प्रमुख जेम्स बार्नेकल ने कहा कि यह कोई अचानक की गई तोड़फोड़ की घटना नहीं थी। बीबीसी के मुताबिक, एफबीआई अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने नुकसान पहुंचाने के लिए जरूरी औजार और सामग्री जुटाई थी और हमले की तैयारी की थी।

क्रू ने कॉकपिट से देखा आरोपी, कुल्हाड़ी लेकर विमान की छत पर पहुंचा अभियोग के मुताबिक, विमान का क्रू कुछ समय के लिए दूसरी जगह आराम करने गया था। सुबह करीब 9:40 बजे जब सदस्य वापस लौटे तो उन्होंने कॉकपिट की खुली विंडशील्ड से आरोपी को अंदर देखा। इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट सुरक्षा को इसकी सूचना दी। क्रू के सदस्यों ने आरोपी को विमान की छत पर बने हैच से बाहर निकलते और कुल्हाड़ी से विमान के बाहरी हिस्से पर वार करते हुए भी देखा।

अभियोग के साथ शामिल तस्वीरों में एक व्यक्ति विमान के ऊपर खड़ा दिखाई दिया। इसके बाद आयरलैंड की पुलिस, एन गार्डा सिओचाना ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया। आयरलैंड में भी उस पर आपराधिक क्षति पहुंचाने और अनधिकृत प्रवेश के आरोप लगाए गए थे।

फिलहाल अमेरिकी हिरासत में नहीं है आरोपी ओ’कोरैन फिलहाल अमेरिका की हिरासत में नहीं है। उस पर लगाए गए नए आरोपों के संबंध में अदालत में पेशी की तारीख भी अभी तय नहीं हुई है। अभियोग में कहा गया है कि उसे न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में लाकर गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है। ऑनलाइन उपलब्ध अदालती रिकॉर्ड में फिलहाल ऐसे किसी वकील का नाम दर्ज नहीं है, जो उसकी ओर से बयान दे सके।

मैनहट्टन के अमेरिकी अटॉर्नी जेमी मैकडोनाल्ड ने कहा कि इस अभियोग से स्पष्ट संदेश जाता है कि अमेरिकी सैन्य संपत्तियों और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एफबीआई ने भी कहा कि इस घटना से महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों पर खतरा पैदा हुआ।

खुद को शांति कार्यकर्ता बताने वाले लोगों ने किया समर्थन इस मामले में एक और पहलू सामने आया है। ओ’कोरैन के समर्थकों ने उसे स्वतंत्र शांति कार्यकर्ता बताया है। उसके दोस्तों और साथियों के रूप में अपनी पहचान बताने वाले कुछ लोगों ने ऑनलाइन फंडरेजर शुरू किया। इसमें दावा किया गया कि आरोपी ने अमेरिका की ईरान युद्ध में भागीदारी और गाजा में इजरायल के युद्ध को अमेरिकी समर्थन देने के विरोध में विमान को निशाना बनाया था। फंडरेजर की आयोजक ट्रेसी रयान ने इसे आयरलैंड में अमेरिकी सेना की मौजूदगी के विरोध में की गई सीधी कार्रवाई बताया।

पहले भी सुरक्षा में सेंध की घटनाओं से चर्चा में रहा शैनन एयरपोर्ट आयरलैंड के पश्चिमी हिस्से में स्थित शैनन एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का एक प्रमुख केंद्र है। यहां से अमेरिकी सैनिकों और सैन्य उपकरणों की आवाजाही भी होती है। सितंबर में आयरलैंड यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एयर फोर्स वन ने भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया था।