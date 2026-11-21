'यह शुरुआत है, अभी तो और जलील होना है', मिसाइल सिटी से ईरान ने अमेरिका को धमकाया
अहमद वाहिदी ने कहा कि दुश्मनों के साथ अभी जो कुछ हो रहा है, वह केवल शुरुआत है। आने वाले समय में उन्हें पहले से कहीं ज्यादा अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। सच्चाई की जीत होगी और झूठ का अंत तय है।
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख अहमद वाहिदी ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मनों को अभी और अपमानित होना पड़ेगा। वाहिदी ने यह बयान IRGC के हथियार भंडार के दौरे के दौरान दिया, जिसे ईरानी मीडिया में मिसाइल सिटी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों के साथ अभी जो कुछ हो रहा है, वह केवल शुरुआत है। आने वाले समय में उन्हें पहले से कहीं ज्यादा अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। वाहिदी ने कहा कि सच्चाई की जीत होगी और झूठ का अंत तय है।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव 28 फरवरी को हुए अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद और बढ़ गया था। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और कई सीनियर अधिकारियों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में शामिल होर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियां लगा दी थीं। दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम की कोशिशें भी अब तक स्थायी शांति कायम करने में सफल नहीं हो सकी हैं।
अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया
इस बीच, शनिवार को IRGC ने दावा किया कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने होर्मुज के ऊपर अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के मुताबिक, इसके लिए नए तैनात किए गए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। IRGC ने दावा किया कि यह ईरान की ओर से मार गिराया गया 58वां अमेरिकी MQ-9 ड्रोन है। हालांकि, यह दावा स्वतंत्र रूप से साबित नहीं हुआ है। MQ-9 रीपर अमेरिकी सेना का लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और सटीक हमले करने के लिए किया जाता है।
सैन्य स्थिति से निपटने के लिए तैयार
IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहेबी ने गुरुवार को अमेरिका को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि ईरान हर तरह की सैन्य स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और वह न तो युद्ध की स्थिति और न ही शांति के नाम पर लंबे समय तक अनिश्चित हालात स्वीकार करेगा। मोहेबी ने कहा कि इस टकराव का फैसला या तो युद्ध के मैदान में होगा या फिर अमेरिका को ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान ने अपनी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए कम से कम तीन नए डिफेंस सिस्टम विकसित किए हैं।
13 जून 2025 को शुरू हुआ युद्ध
ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहेबी के मुताबिक, IRGC की एयरोस्पेस फोर्स ने नए सिस्टम तैयार करने और उनका निर्माण करने के लिए लगातार काम किया है। मोहेबी ने कहा कि यह काम 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद तेज किया गया। यह युद्ध 13 जून 2025 को शुरू हुआ था, जब इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, बैलिस्टिक मिसाइल ढांचे, सैन्य प्रतिष्ठानों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया था। इजरायल ने उस समय दावा किया था कि उसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें