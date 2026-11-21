अहमद वाहिदी ने कहा कि दुश्मनों के साथ अभी जो कुछ हो रहा है, वह केवल शुरुआत है। आने वाले समय में उन्हें पहले से कहीं ज्यादा अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। सच्चाई की जीत होगी और झूठ का अंत तय है।

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख अहमद वाहिदी ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के दुश्मनों को अभी और अपमानित होना पड़ेगा। वाहिदी ने यह बयान IRGC के हथियार भंडार के दौरे के दौरान दिया, जिसे ईरानी मीडिया में मिसाइल सिटी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों के साथ अभी जो कुछ हो रहा है, वह केवल शुरुआत है। आने वाले समय में उन्हें पहले से कहीं ज्यादा अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। वाहिदी ने कहा कि सच्चाई की जीत होगी और झूठ का अंत तय है।

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव 28 फरवरी को हुए अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद और बढ़ गया था। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और कई सीनियर अधिकारियों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में शामिल होर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियां लगा दी थीं। दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम की कोशिशें भी अब तक स्थायी शांति कायम करने में सफल नहीं हो सकी हैं।

अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया इस बीच, शनिवार को IRGC ने दावा किया कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने होर्मुज के ऊपर अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरान के मुताबिक, इसके लिए नए तैनात किए गए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। IRGC ने दावा किया कि यह ईरान की ओर से मार गिराया गया 58वां अमेरिकी MQ-9 ड्रोन है। हालांकि, यह दावा स्वतंत्र रूप से साबित नहीं हुआ है। MQ-9 रीपर अमेरिकी सेना का लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और सटीक हमले करने के लिए किया जाता है।

सैन्य स्थिति से निपटने के लिए तैयार IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहेबी ने गुरुवार को अमेरिका को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि ईरान हर तरह की सैन्य स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और वह न तो युद्ध की स्थिति और न ही शांति के नाम पर लंबे समय तक अनिश्चित हालात स्वीकार करेगा। मोहेबी ने कहा कि इस टकराव का फैसला या तो युद्ध के मैदान में होगा या फिर अमेरिका को ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान ने अपनी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए कम से कम तीन नए डिफेंस सिस्टम विकसित किए हैं।